Hylder holdkammerat: - Jeg kan virkelig godt li' ham

Mads Pedersen er ærgerlig over, at Fabio Jakobsen snuppede sejren på 2. etape af Tour de France, der sluttede i Nyborg. Danskeren føler, at han kørte perfekt, men erkender, at Quick-Step-holdet bare var hurtigere end ham

Det var en flyvende hollænder, der kom først over stregen i Nyborg.

Fabio Jakobsen fra det corona-ramte Quick-Step-mandskab var der nemlig ingen, der kunne følge, selvom både Waut van Aert og danske Mads Pedersen gjorde, hvad de kunne.

En sejr, som hans danske holdkammerat Kasper Asgreen jubler særligt meget over. I 2020 kæmpede Fabio Jakobsen nemlig for livet efter et alvorligt styrt i Polen Rundt.

- Fabios kamp for at komme tilbage har været fantastisk at følge, lød det fra Asgreen.

Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT/Ritzau Scanpix

Men det er langt fra kun på grund af styrtet, at danskeren jubler.

- Jeg ville have været lige så glad på hans vegne, hvis han ikke var styrtet. Han er bare en rigtig, rigtig god fyr, og jeg kan virkelig godt lide ham.

Det var samtidig en helt særlig sejr for hollænderen og hele Quick-Step-holdet. For ikke nok med, at det var storholdets anden etapesejr ud af lige så mange mulige i årets Tour de France, så er det også Jakobsens første i Tour de France-sammenhæng.

Det er tilmed første gang, at hollænderen deltager i verdens største cykelløb.

- Det var fantastisk. Det har været en lang proces (siden styrtet i Polen Rundt red.). Mange har hjulpet mig, og det her er min tilbagebetaling, lød det blandt andet fra Jakobsen efter etapen.

For Kasper Asgreen er målet nu sat skarpt ind på at levere et vaskeægte hattrick og snuppe holdets tredje etapesejr på, når turen søndag går fra Vejle til Sønderborg.

Etapen er samtidig ekstra speciel for den 27-årige danske stjerne, da rytterne undervejs kører igennem Kolding.

- Vi vil komme igennem min hjemby omkring halvvejs på etapen, og det kommer til at blive meget specielt.

