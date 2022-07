Hylder kæresten: - Hun tvang mig til det

ROCAMADOUR (Ekstra Bladet): Tårerne var mange, da Jonas Vingegaard kørte over stregen på lørdagens enkeltstart og indså, at han nu har vundet verdens største cykelløb.

Få øjeblikke senere havde han armene om sin kæreste, Trine Marie Hansen, og deres snart toårige datter, Frida.

Et øjeblik, som førte til endnu flere våde øjne, og som betød ualmindeligt meget for den danske cykelstjerne.

- Det er selvfølgelig meget rørende at vinde Tour de France og at være ved målstregen sammen med min kæreste. Det er bare utroligt, at jeg kan dele den her oplevelse med hende, siger han på det efterfølgende pressemøde og fortsætter:

- Hun står bag mig hele vejen, og det betyder alt for mig, at de var her i dag. Jeg er så glad for det.

Foto: Claus Bonnerup

Som altid er Jonas Vingegaard flittig til at fremhæve de to personer, der betyder mere for ham end noget andet. Selv mere end at vinde Tour de France.

Trine og Frida.

Særligt Trine har nemlig en meget stor andel i, at den nu 25-årige dansker er nået dertil, hvor han er i dag og søndag træder op på det øverste trin på podiet i Paris.

- Hun skubbede mig altid ud i situationer, jeg ikke kunne lide. Hvis der var sådan en situation, ville jeg måske bare undgå den, forklarer Vingegaard om den store betydning, Trine har haft på hans udvikling.

- Men hun begyndte at skubbe mig ind i dem og tvang mig til at konfrontere dem. Så voksede jeg stille og roligt i det og fik mere hår på brystet.

Foto: Claus Bonnerup

På selvsamme pressemøde forsøgte en udenlandsk journalist også at finde ud af, hvad Jonas Vingegaard ellers går op i - for eksempel hvilke hobbyer han har, og hvilken slags musik han lytter til.

Men her var svaret - selvfølgelig - meget simpelt og ligetil.

- Jeg er bare en familiemand. Jeg elsker at bruge tid med mine to piger derhjemme. At være sammen med dem er det bedste. Det betyder alt for mig at have dem ved min side, og at de støtter mig hele vejen.

Familiemennesket Jonas Vingegaard kører søndag ind på Champs-Élysées i Paris som vinder af Tour de France anno 2022

