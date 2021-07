Hylder magtdemonstration: - Absolut særklasse

Man kunne undre sig over, at Tadej Pogacar kunne smile på fredagens lange etape, da hans hold blev sat under tungt pres, og han selv på et tidspunkt var over seks minutter efter hans værste rival i dagens voldsomt stærke udbrud, Wout van Aert.

Lørdag forstod man, at Pogacar kunne smile, fordi han kendte sin og sit holds styrke. På Col de Romme angreb han og satte tingene på plads. Ganske eftertrykkeligt på plads. Tadej Pogacar vinder årets Tour de France efter den præstation, som sikrede ham den gule trøje.

Van Aert er stadig nummer to i den samlede stilling, men han er et minut og 48 sekunder efter og bliver ingen trussel inden Paris. Ineos-rytteren Richard Carapaz er vel i realiteten hans værste rival, for han tør angribe i de høje bjerge.

Men Carapaz er fem minutter efter allerede efter en uge. Og han mister to mere på den næste enkeltstart. Vi kan få en Tour-vinder i år, som vinder løbet med ti minutter til nummer to. Det har ingen gjort siden Laurent Fignon i 1984.

Han er en rytter i absolut særklasse. Han ligner en avisdreng, men han er en fuldblods væddeløber. Han mestrer alt - enkeltstarter, spurter og selvfølgelig bjergene, hvor han gang på gang har givet røvfuld til feltet.

Hans landsmand Primoz Roglic har domineret verdensranglisten i flere år, og jeg har før peget på ham som Tour-favorit, men jeg begynder at tro, at han aldrig vil vinde Touren. Pogacar er bare 22 år og vil efter alt at dømme dominere sporten i mange år frem.

Bagfra kommer der unge ryttere, der kan true ham, men efter nogle år, hvor Tour-titlen er gået på skift, har vi igen en rytter, der sidder tungt på Tour-tronen. Froome-æraen er endegyldigt forbi, og vi er trådt ind i en ny epoke.

Jonas Vingegaard kan komme til at spille en betydelig rolle i den. Jeg har tidligere talt for, at Vingegaard skulle skifte hold, hvis han ville køre sin egen chance i Tour de France, idet kaptajnrollen på Jumbo-Visma selvfølgelig i årevis ville tilhøre Roglic.

De tider er slut. Det er ingen selvfølge længere, at Roglic er kaptajn. Næste år kan det udmærket være Vingegaard, der har det ultrastærke hold, den solide organisation og de store sponsorater bag sig i verdens største cykelløb.

Fredagens etape var et eksempel på, hvad cykelsporten kan, når der ikke er ét hold, der sætter otte mand frem og kontrollerer etaperne fra start til mål. Vi så favoritterne kæmpe deres egen sag, mand mod mand.

Der var drama fra kilometer nul, da det gik op ad bakke i Oyonnax, til finalen på Col de la Colombière, hvor Dylan Theuns nød sejrens sødme, og Pogacar satte alting på plads.

Og vi fik de frygtelige nederlag personificeret i firebanden Primoz Roglic, Geraint Thomas, Mark Cavendish og Chris Froome, som hurtigt sakkede hjælpeløst bagud og snart nærmede sig tidsgrænsen og en tarvelig, utidig exit.

På mirakuløs vis lykkedes det de fire stjerneryttere at få møvet sig op i gruppettoen og tilsyneladende slæbe sig over stregen i tide til atter søndag at blive uhjælpeligt sat i bjergene.

Hvis Pogacar vil, vinder han igen søndag. Han vinder løbet samlet, og bag ham er alt åbent. Det er der, spændingen skal søges i resten af løbet.

Søndagens bjergslag kan resultere i point-regn i managerspillet. Her er lykkeriddene, du ikke må misse.