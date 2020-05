Hylder Riis: - Som ren magi!

Douglas Ryder er så begejret for Bjarne Riis, at han roser ham til skyerne

NTT Pro Cycling havde en forrygende start på 2020-sæsonen, selvom coronavirus satte en stopper for alt cykelløb efter Paris-Nice tilbage i maj.

Og spørger du holdets ejer, Douglas Ryder, er der især en person, som man kan takke for den store succes; Bjarne Riis.

- Vi har haft en fantastisk start på året, og vores første mål handlede om sammenhold - at skabe ét hold. Det var af kritisk vigtighed, sagde holdets ejer, Douglas Ryder, forleden på et digitalt pressemøde ifølge B.T.

Artiklen fortsætter under billedet:

Det var på et pressemøde 8. januar 2020, at Bjarne Riis og Lars Seier købte sig ind hos NTT Pro Cycling. Foto: Finn Frandsen/Ritzau Scanpix

Eventyret hos World Tour-holdet startede for Bjarne Riis tilbage i januar, da den danske rigmand Lars Seier i fællesskab med Riis annoncerede, at de havde købt sig ind på World Tour-mandskabet NTT Pro Cycling.

Siden da har det sydafrikanske hold hentet hele tre sejre. Sammenlignet med sidste sæson hentede holdet blot syv sejre i hele 2019.

Og det er især den danske holdejers store erfaring, der har smittet af på rytterne, mener Douglas Ryder.

- Det hele skulle gøres mere simpelt og konsistent, og en leder som Bjarne gjorde en stor forskel i forhold til at bringe folk sammen. Hans rutine og folk har taget det her hold til et nyt niveau, fortsætter han.

Artiklen fortsætter under billedet:

Få dage efter pressemødet var Bjarne Riis med NTT Pro Cycling på træningslejr i Spanien. Foto: Ernst van Norde

Nogle vil kalde det 'Riis-effekten.' Det må være op til folk selv at bedømme. En ting er dog sikkert. Bjarne Riis satte hurtigt sit aftryk på NTT Pro Cycling.

Således sejrede holdet i deres første løb ved Tour Down Under i Australien, da den italienske sprinter Giacomo Nizzolo vandt femte etape af det australske World Tour-løb. En sejr, som Douglas Ryder i den grad takker 'Ørnen fra Herning' for.

- Vi vandt i en ret vild plan, hvor vi satte alt på et bræt for ét mål, én rytter. Det virkede. Når man planlægger noget på den måde, og det lykkes, skaber det en forbindelse, og det føles bare som magi. Det kan man ikke købe. Det er som fe-støv, lød det fra den sydafrikanske ejer på pressemødet.

NTT Pro Cyclings seneste sejr kom i Paris-Nice, hvor Giacomo Nizzolo nok engang sikrede holdet en flot sejr, inden coronavirussen spolerede World Tour-mandskabets ellers fine start på sæsonen.

