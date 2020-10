Hylder sin afdøde helt

Michael Rasmussen kalder Marco Pantani for den største bjergrytter gennem historien. Danskeren lod sig inspirere af den afdøde Giro-vinder, som blev hyldet i storslået stil under 12. etape af løbet

Michael Rasmussen kan tydelig huske dagen. Det var en kold februar-morgen i 2004.

Den daværende Rabobank-rytter var stået op og havde forladt sit hjem i Italien for at træne. Akkurat som han plejede. Men denne lørdag var alligevel ikke som alle de andre.

- Det var en relativ trist morgen, og den blev om muligt endnu mere trist, mens jeg cyklede op langs Gardasøen, siger Rasmussen.

Han mistede en af sine helte den dag. Marco Pantani var fundet død på et hotelværelse i kystbyen Rimini. Den italienske legende blev bare 34 år.

Få dage senere blev han begravet som en statsmand i hjembyen Cesenatico. Italienerne stod tætpakket i tusindvis for at få et glimt af kisten og sige farvel til deres helt.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Tonina og Paolo Pantani tog del i Giro-hyldesten af deres afdøde søn. Foto: Luca Bettini/Ritzau Scanpix

Onsdag flokkedes byens borgere igen i gaderne. Denne gang for at se cykelløb, men også for at mindes piraten, som Pantani blev kaldt.

12. etape af Giroen både startede og sluttede i Cesenatico som hyldest til den tidligere vinder, hvis forældre også var mødt op.

Rasmussen husker godt Tonina og Paolo Pantani.

- På femårsdagen for hans død tog jeg til Cesenatico og besøgte museet og mødte hans forældre. Jeg donerede en af mine gule trøjer til museet. På det tidspunkt var det den eneste artikel dernede, som ikke stammede fra Pantani selv, siger Rasmussen.

Han kalder italieneren for den største bjergrytter i historien. Pantani kunne noget exceptionelt, som Rasmussen formulerer det.

- Jeg har ofte kørt på mine lange træningsture og spekuleret på ham. Jeg har kørt og tænkt på, hvad Pantani ville gøre i den og den situation, siger han.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Foto: Ole Steen

I 1998 formåede den afdøde stjerne at vinde både Giroen og Tour de France. På toppen kunne ingen røre ham.

Han tog størstedelen af sine sejre i ensom majestæt. Men da han ramte bunden, var han skrøbelig som få. Pantani var alene ved sin død. Obduktionen viste, at årsagen var en overdosis.

Derouten mentes at tage sin begyndelse i 1999. Her blev italieneren som den førende rytter i Giroen smidt ud af løbet som følge af en for høj hæmatokritværdi. Han blev aldrig den samme igen. Pantani blev sendt til tælling.

- Jeg har jo selv været helt derude, men kom ud på den anden side. Jeg har tidligere fortalt, at det var stærkt uforsvarligt at efterlade mig på et hotelværelse, da jeg blev pillet ud af Tour de France. Mens jeg var allermest skrøbelig. Det er jo sådan noget som det, der har gjort, at andre har taget billetten, fortæller Rasmussen.

Giro-drama: 'Stop løbet'

- Måske skal vi allesammen have den virus