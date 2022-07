Hylder sin luksushjælper: - Verdens bedste

Jonas Vingegaard kørte sig torsdag til en endnu større føring i Tour de France, da han knuste rivalen Tadej Pogacar og vandt 18. etape på toppen af Hautacam-stigningen i ensom majestæt.

Det skete efter en næsten perfekt holdpræstation af Jumbo-Visma, kulminerende med Wout van Aerts acceleration godt fire kilometer fra mål, som endegyldigt knækkede Tadej Pogacar.

- Denne etape og Col du Granon-etapen er to virkelig gode eksempler på, hvor stærkt dette hold er.

- Jeg er enormt glad for at have så stærkt et hold bag mig. Altså, jeg har verdens bedste cykelrytter (van Aert, red.) som hjælper. Alle andre var også utrolig stærke, siger Jonas Vingegaard.

Danskeren kørte solo på de sidste stejle kilometer og tog lige over et minut på Pogacar, så sloveneren nu har 3 minutter og 26 sekunder op til danskeren i den gule trøje.

Forinden lurede katastrofen ellers, da Vingegaard var ved at styrte på nedkørslen til Hautacam.

Forinden lurede katastrofen ellers, da Vingegaard var ved at styrte på nedkørslen til Hautacam.

- Jeg tabte kæden, da jeg forsøgte at træde pedalerne rundt. Og så skred mit baghjul. Det var lidt af et chok, men jeg er glad for, at jeg hurtigt formåede at arbejde mig tilbage til Tadej.

Kort efter røg en storsatsende Pogacar i asfalten, hvorefter Vingegaard valgte at sænke farten og vente på sin konkurrent, der kvitterede med et taknemmeligt håndklap.

- Jeg mente ikke, at det var nødvendigt at gå til angreb på det tidspunkt. Det var bedre for mig at holde et stabilt tempo, som vi også gjorde bagefter.

- Senere på vej op ad Hautacam sagde de i radioen, at Pogacar var på grænsen. Så Wout van Aert angreb, og Pogacar faldt af. Måske ville jeg selv have angrebet senere. Det var den følelse, jeg havde, siger Vingegaard.

Fredag venter der en flad etape, hvor de store kanoner i klassementet med al sandsynlighed ikke kommer til at gøre sig bemærket, hvorefter Touren reelt afgøres på den 40 kilometer lange enkeltstart lørdag.