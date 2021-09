Hylder Valgren: - En enmandshær

LEUVEN (Ekstra Bladet): Når en nation vinder medalje i et VM-løb, er det pr. definition en succes, men søndag var der kun centimeter mellem succes og fiasko, da Michael Valgren på stregen slog belgiske Jasper Stuyven og erobrede bronzen i et vildt landevejsløb.

Det betød, at det er Belgien, der skal stemples som løbets store taber, da stjernerne intet fik ud af det på hjemmebanen. ‘Flandern - stedet, hvor mestre bliver født’, lyder et slogan, som har prydet bannere hele ugen i den afspærrede målby, Leuven.

Ikke denne gang, kan man konstatere. Ja, faktisk har Flandern ikke leveret en verdensmester siden Tom Boonen i 2005.

Artiklen fortsætter under billedet ...

For andet år i træk vandt franskmanden Julian Alaphilippe verdensmesterskabet i landevejscykling. Foto: Ernst van Norde.

Franskmanden Julian Alaphilippe løb med guldet igen. Hollænderen Dylan van Baarle tog sølvet, og så greb Valgren fra Thy altså fat om bronzen. En præstation, der kalder på særlig anerkendelse, idet han gjorde det alene.

Mange styrt

Det danske ‘dream team’ med fem kaptajner og tre matroser var splintret. Kun Valgren gennemførte og reddede altså holdets ære på fornemste vis.

- Det var med røven i vandskorpen, at den offensive taktik, som holdet fulgte, gav pote. Det var meget, meget tidligt, at Magnus Cort og Kasper Asgreen blev skudt af, siger Michael Rasmussen, Ekstra Bladets cykelsportskommentator.

- Det blev et sindssygt hårdt løb, fordi det blev åbnet med 180 kilometer til mål af Evenepoel, Cort og Benôit Cosnefroy (Frankrig, red.). Det er folk fra A-kæden, så det var alvor, siger Rasmussen.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Michael Valgren på vej til pressemøde med sin bronzemedalje om halsen. Foto: Ernst van Norde.

Styrt sendte relativt tidligt Mads Pedersen, Andreas Kron og Mikkel Honoré ud af løbet, mens Cort ikke havde en god dag, og Asgreen var svækket af sygdom.

- Så gik det op for mig: Shit, det er op til mig nu, sagde Valgren på pressemødet efter sejrsceremonien.

- Vi havde ikke den bedste dag på holdet. Vi burde have haft flere folk fremme, så jeg er glad for at stå med en medalje om halsen, sagde Valgren.

Ikke nemt

Michael Rasmussen glæder sig på Valgrens vegne over, at verdensmester Julian Alaphilippe fik ‘aflivet’ Remco Evenepoel med sine gentagne angreb. Evenepoel dryssede bagud anden gang, hvorefter Van Aert selv måtte tage opslidende føringer.

Michael Valgren smyger sig forbi belgieren Jasper Stuyven på målstregen i Leuven og vinder bronze. Dylan van Baarle blev nummer to. Foto: Ernst van Norde.

Det forværrede det hele for belgierne, som tabte alt på gulvet til nationens dybe skuffelse.

- Valgren var en enmandshær i noget nær de sidste 100 kilometer. At han kører hjem og vinder bronzen vidner bare om, at han er en sand mesterskabsrytter, siger Michael Rasmussen.

- Han er nærmest garant for topresultater ved VM. Det, han lavede søndag, er ikke nemt. Det er flot kørt, siger Rasmussen.

Valgren strålede da også, da han ved 18-tiden gik gennem ‘mixed zone’ på vej til pressemødet.

- Jeg er superlykkelig og stolt over at vinde bronze. Jeg er fandme glad, sagde Valgren, da han gjorde et kort stop ved danske journalister.

Helt færdig

- Jeg har en drøm om at vinde VM, som er det største, og at køre på podiet er tæt, så jeg er sindssygt glad, sagde Valgren, der en times tid forinden syntes at ærgre sig, da han kørte over stregen.

Det var dog kun lige i det øjeblik, forsikrede han.

- Jeg vidste godt, at jeg var blevet treer, men jeg ville jo også gerne have været toer. Og det var tæt på. Det skulle lige synke ind. Jeg var forvirret, og jeg var færdig. Jeg var fandme træt. Jeg har sjældent været så træt, som efter det her løb.

- Det er dejligt, at jeg kan stå med en medalje om halsen, for det betyder sgu noget. At blive nummer fire eller fem havde godt nok været ‘nederen’.