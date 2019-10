I dag er det slut: - Der går en masse tanker gennem hovedet

Cykelrytteren Lars Bak har ingen plan om at forlade sporten, selv om han søndag kører sit sidste løb som professionel.

Silkeborgenseren startede karrieren som stagiaire på Team Fakta i 2001 og har siden kørt på seks forskellige hold frem til nu, hvor han trækker stikket.

Søndagens Paris-Tours bliver Baks sidste løb, men han er slet ikke færdig med sporten, og han står efter eget udsagn med et par muligheder på hånden.

- Jeg vil rigtig gerne blive i branchen. De to veje er begge veje, der fører til noget i cykelsporten, siger Lars Bak, der håber at kunne offentliggøre sit næste job i nærmeste fremtid.

Før han kan tage hul på livet efter den aktive karriere, skal han dog lige køre 217 kilometer fra Chartres til Tours i Frankrig.

For mange af rytterne er løbet afslutningen på sæsonen. Det har det også været flere gange for Lars Bak, som før søndag har været til start i efterårsklassikeren 11 gange.

Han satser på at efterlade et godt indtryk i sit sidste løb.

- Der går en masse tanker gennem hovedet, og jeg kan virkelig godt mærke, at jeg gerne vil køre et godt løb søndag og slutte af.

- Det kunne være fedt at komme ud og vise trøjen. Hvis jeg ikke rammer udbruddet, vil jeg prøve at spare lidt kræfter midt i løbet og komme ind på en god position på stenvejene til sidst.

- Vi får alle sammen en rimelig åben rolle, siger Bak.

Efter sidste års Paris-Tours blev Bak og hans daværende hold, Lotto Soudal, i den franske by og festede, da Bak og André Greipel blandt andre forlod holdet efter løbet.

I år venter ifølge Bak ingen festivitas på Dimension Data-holdet, men han forventer at holde noget på et senere tidspunkt for at markere afslutningen på karrieren.

