I sort: TV 2 PLAY i problemer

Streamingtjenesten TV 2 PLAY, der bl.a. står for livesendingen af TV 2's kanaler og dermed Tour de France, melder lige nu om problemer med tjenesten.

'Oplever du udfordringer med TV 2 PLAY? Der kan i øjeblikket være problemer med at afspille TV 2 PLAY. Vi beklager ulejligheden,' skriver de på siden.

Flere brugere har skrevet til Ekstra Bladet, at de ikke kan tilgå TV 2 PLAY's programmer.

Det må siges at være årets dårligste timing, da starten på enkeltstarten i årets Tour de France er gået her klokken 16.00 i København. Det har også fået sindene i kog hos mange af Ekstra Bladets læsere.

'TV 2 har endnu engang bevist, at de ikke kan håndtere et stort arrangement på TV 2 PLAY. Nu må de snart bide deres stolthed i sig og sørge for at planlægge med DR omkring større sportsarrangementer,' skriver en bruger i en kommentar til Ekstra Bladet.

'Dejligt tidspunkt, TV 2 PLAY går ned på,' skriver en anden med tyk ironi.

Senest har TV 2 dog lagt et eksternt link ud, når man forsøger at se 'LIVE TV' hos streamingtjenesten, så man igen kan følge med i den danske enkeltstart.

TV 2 Kommunikation bekræfter også over for Ekstra Bladet, at der har været problemer med at afspille indhold/se live på PLAY, men at problemet er løst nu.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Fik du læst?

Riis måtte se med på tv: - Svær oplevelse for mig

Nyt om dansk Tour-drama: Disse ryttere blev ransaget

Fransk politi melder ud: Medikamenter beslaglagt