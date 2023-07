I tårer efter Tour-sejr: - Jeg døde ti gange

Emma Norsgaard Bjerg har svært ved at forstå, at hun har vundet en etape i verdens største cykelløb

Hold da helt fest!

Hvis rusen over Jonas Vingegaard og de andre danskeres dominans i Tour de France så småt har lagt sig, så sørgede Emma Norsgaard Bjerg da for alvor for, at den rød-hvide klaphat kan findes frem igen.

Den danske Movistar-rytter snød nemlig det jagtende felt med favoritterne og kørte først over stregen i 6. etape af Tour de France Femmes.

Sejren er med afstand den største i Emma Norsgaard Bjergs karriere, og hun var da også nærmest mundlam efter etapen.

- Jeg forstår det ikke. Jeg er tom for ord. Det er det største nogensinde, siger Emma Norsgaard Bjerg efter etapen til TV 2 Sport, inden tårerne presser sig på.

Foto: Jeff Pachoud/Ritzau Scanpix

Har reddet sæsonen

Allerede inden etapen tog sin begyndelse, havde den 24-årige dansker en god fornemmelse om sine chancer.

Annonce:

- Jeg havde en virkelig god følelse i kroppen i morges. Jeg ringede til min mand (cykelrytter Mikkel Bjerg, red.) og sagde, at jeg ville i udbrud.

- De sidste ti kilometer troede jeg virkelig på det. Jeg døde måske ti gange derude, men jeg tænkte, at det her er Tour de France.

- Det har reddet hele min sæson, siger Norsgaard Bjerg.

Hun ved da også godt, hvordan sejren skal fejres.

- Jeg skal bare have hele champagneflasken for mig selv.

Emma Norsgaard Bjerg snød feltet og kørte første over stregen i 6. etape af Tour de France Femmes. Foto: Jeff Pachoud/Ritzau Scanpix

Stærkt udbrud

Emma Norsgaard Bjerg sad i udbrud med to andre ryttere et langt stykke af etapen, og til sidst sad hun alene med polakken Agnieszka Skalniak-Sojka.

Danskeren åbnede spurten 600 meter før stregen og formåede akkurat at holde det jagtende felt bag sig.

Det er den anden danske etapesejr i Tour de France Femmes, eftersom Cecilie Uttrup Ludwig vandt en etape sidste år, hvor løbet blev kørt for første gang.