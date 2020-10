'Idioter' så stort på corona-regel

Hele Anti Doping Danmarks virke i sportens verden hviler på princippet om, at atleterne til enhver tid skal følge gældende regler, men i praksis gælder det ikke for antidopingagenturets egne medarbejdere.

Ved de danske mesterskaber i september i mountainbike-maraton, også kaldet XCM, nægtede syv-otte dopingkontrollører at følge stævnets strikse regel om, at enhver skulle fremvise en negativ Covid 19-test for at få adgang til arrangementet.

Alle andre tilstedeværende - herunder 350 cykelryttere - havde gennemgået en coronatest, oplyser arrangøren, men Anti Doping Danmarks udsendte mente sig altså fritaget og skaffede sig under arrangørens skarpe protest adgang til stævnet for at dopingteste et antal atleter.

- Vi havde arbejdet i månedsvis på det her og havde lavet procedurer for alt - undtagen for idioter, der bare mener, at de ikke skal følge reglerne, siger Jens Andersen, der er formand for mountainbikeklubben Viborg MTB, der arrangerede DM.

- Det endte med, at Anti Doping Danmarks folk som de eneste kunne rende rundt inde på området uden at være testet. Det var sgu ‘nederen’, når 350 ryttere og alle vi andre havde styr på papirerne.

Deltagerne var testet for corona. Men ikke doping-kontrollanterne. Foto: Claus Schnor Hermann

Som det var tilfældet ved DM i landevejscykling i august og siden ved Tour de France, gjaldt strikse coronaregler ved stævnet i Viborg. Ud over at fremvise en negativ coronatest for overhovedet at få adgang bag afspærringerne skulle enhver på området bære mundbind, og det blev indskærpet, at man skulle holde god afstand og bruge håndsprit.

- Vi havde lavet ekstremt meget forberedelse med adskillige møder med politiet, sundhedsmyndighederne og kommunen for at kunne lave et godt og sikkert arrangement, siger Jens Andersen.

- Og så er det jo åndssvagt, at Anti Doping Danmark optræder sådan i disse tider, hvor vi alle skal udvise samfundssind og gøre, hvad vi kan for at bekæmpe smitten.

Jens Andersen dokumenterer over for Ekstra Bladet, at Anti Doping Danmark to uger før arrangementet blev gjort bekendt med kravet om forevisning af en højst fem dage gammel coronatest ved indgangen.

Allerede på det tidspunkt fastslog Anti Doping Danmark, at de udsendte kontrollører ville møde op uden en frisk coronatest, idet de ‘ikke kunne bruge tid på at blive testet hele tiden’.

- Så det var ikke et spørgsmål om, at kontrollørerne ikke kunne blive testet. De ville bare ikke testes, siger Jens Andersen.

Anti Doping Danmarks kontrollører fulgte under opholdet alle øvrige anvisninger og var iført mundbind og andet påkrævet udstyr, oplyser Jens Andersen.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Presset til at give adgang

Nægter en arrangør af en sportsbegivenhed at give adgang til antidopingmyndighederne, vil der bliver åbnet en disciplinærsag mod arrangøren for overtrædelse af antidopingreglerne, hvilket kan føre til en langvarig karantæne fra al sport.

Den realitet tvang Jens Andersen til at give Anti Doping Danmarks kontrollører adgang til det store stævne i Viborg, selv om ingen af dem levede op til kravet om at fremvise en negativ Covid 19-test.

Parterne havde ellers indgået kompromis om at flytte dopingkontrollen ud af stævneområdet, så ryttere, der var udtaget til dopingkontrol, kunne blive testet der.

To dage før stævnet meddelte Anti Doping Danmark så, at Andersen skulle stille ti hjælpere til rådighed - vel at mærke ti hjælpere, der er uddannet til at sikre, at en atlet, der er udtaget til dopingkontrol, ikke på vej til prøvetagningen formår at afspore proceduren.

- Det kunne vi jo ikke levere på et par dage, så vi var presset til at lade dem komme ind på stævneområdet, selv om det stred mod vores regler, siger Jens Andersen.

- Vi havde strengere restriktioner end ved Tour de France, og vi fik ros af politiet for virkelig at have skabt gode rammer. Men det her kunne vi ikke gardere os imod, siger Andersen.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Antidopingchef: Test garanterer intet

Michael Ask, direktør i Anti Doping Danmark, mener, at det er at skyde over målet at kræve, at dopingkontrollører skal fremvise en negativ coronatest for at få adgang til at udføre dopingkontrol. Foto: Tariq Mikkel Khan.

Michael Ask, direktør i Anti Doping Danmark, oplyser, at agenturets dopingkontrollanter flere gange er blevet stillet over for et krav om en negativ coronatest, og at svaret hver gang har været det samme:

- Vi følger WADA’s regler og retningslinjer og sundhedsmyndighedernes generelle råd.

WADA er det internationale antidopingagentur, som altså ikke kræver, at dopingkontrollanter skal kunne fremvise en negativ coronatest for at få adgang til et sportsarrangement.

- En negativ test er ikke nødvendigvis en garanti for, at man ikke er smittet på det tidspunkt, hvor man lægger den frem. Det afhænger af, hvornår den er foretaget, siger Michael Ask.

- Skulle vores kontrollanter fremvise en negativ test hver gang, så ville det kræve, at de hver evig eneste dag skulle rende til test og stå i kø i flere timer. Det ville simpelt hen være at skyde over målet.

- Man står ikke i kø i flere timer at få taget en test. Med lidt planlægning kan det klares på et par minutter, og med to ugers varsel må det være muligt at nå det?

- Der er ikke noget, der er umuligt, men mit udgangspunkt er, at vi gør det, som den myndighed, der har autoriteten, siger, at vi skal. Og det er altså WADA, siger Michael Ask.

- Vil du fraråde arrangører at kræve en negativ coronatest af alle, der skal ind bag afspærringerne?

- Det må være op til arrangørerne at bestemme. Vi henholder os til WADA’s retningslinjer, siger Michael Ask.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Støtte fra DCU

DCU-formand Henrik Jess Jensen støtter de skrappe tiltag mod corona, som blandt andet omfatter krav om en negativ coronatest for alle tilstedeværende ved cykelstævner. Foto: Ernst van Norde.

I en mail til Jens Andersen udtrykker formanden for Danmarks Cykle Union, Henrik Jess Jensen, sin fulde støtte og understreger, at han finder kravet om en negativ coronatest for alle tilstedeværende rimeligt:

‘Jeg er helt enig i dine betragtninger. Og jeg er glad for, at I på vegne af DCU tager jeres ansvar så alvorligt som I gør’, skriver Henrik Jess Jensen.

‘Det er vigtigt, at vi følger Covid-19-protokollen - allesammen. Ellers frygter jeg for, at det går ud over megen idræt og sport i den kommende tid.’

Aktører efterlyser uafhængig matchfixing-enhed

Nordjyllands Politi stopper efterforskning af mulig matchfixing

Nu taler Nicki om sin doping: Jeg er flov

Dansker i doping-fælden: Udelukkes i fire år

Armstrongs frygt: Gav doping næring til kræften?