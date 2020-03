Ikke en Tour som de andre: - Kan blive et mareridt

I Frankrig åbner man op for alligevel at afvikle sommerens Tour de France - for lukkede døre. Et absolut logistisk mareridt, mener Michael Rasmussen

Tour de France er det sidste spørgsmålstegn tilbage på dagsordenen for sportssommeren, som på et par uger blev flået itu af den virus, der som bekendt startede med tvivlsom køkkenhygiejne på et madmarked i Kina.

Men den franske sportsminister Roxana Maracineanu venter i hvert fald lidt endnu med at give det sidste nyrehug i form af en aflysning til de efterhånden hærdede sportsfans.

Der arbejdes på en løsning, og lige nu er en af dem at lade verdens største cykelløb foregå uden tilskuere, skriver BBC.

- Det vil ikke have samme konsekvenser, fordi Tourens forretningsmodel ikke på samme måde er afhængig af billetsalg som i fodbold eller rugby, lyder et af argumenterne fra ministeren, der altså har luftet idéen.

En idé, som den mangeårige Tour-deltager Michael Rasmussen har sine forbehold over for.

- Jeg tænker, at det lyder som et absolut logistisk mareridt. Hvor meget politistyrke vil det ikke kræve at holde mennesker væk fra 3500 kilometer offentlig vej? spørger han retorisk.

- Og hvis man skal følge den til dørs, giver det jo heller ikke mening, at der også er tusindvis af journalister til stede, der render rundt ved målstregen og så videre. Så det må også gå meget ud over dækningen, tænker jeg.

- For ikke at snakke om hvordan det bliver som rytter - en noget forloren oplevelse. For tilskuerne og hele bevågenheden og intensiteten er jo i høj grad det, der gør det til det sportslige højdepunkt for rytterne hvert år.

Michael Rasmussen vandt to gange den prikkede bjergtrøje i 2005 og 2006 og bar sågar også den gule førertrøje fra 8. til 16. etape i 2007-udgaven. Indtil han dagen efter sin sejr på Col d'Aubisque og med et forspring på over tre minutter ned til nummer to blev suspenderet for... ja, den kedelige historie er de fleste af jer nok bekendt med. Foto: Claus Bonnerup

Der bliver ikke fægtet med lige våben

Sporten er i undtagelsestilstand i øjeblikket, og ligesom i andre sportsgrene er træningsvilkårene vidt forskellige fra land til land.

I Danmark kan man forberede sig på landevejene som altid, mens det i lande som Spanien er forbudt at forlade hjemmets fire vægge.

En streg i regningen, som Rasmussen frygter kan ende med, at 2020-Touren ender som en sportsligt devalueret udgave. Brian Holm, sportsdirektør for Deceuninck-Quick-Step, prøver dog at se tingene fra den lyse side.

- Det er klart, at det ikke er optimalt, at nogen kan træne normalt, og nogen er i hjemmekarantæne og skal sidde på en hometrainer en masse timer om dagen. Det er mentalt meget hårdere at klare det hele på den måde og meget mindre sjovt.

- Men sådan er det. Det skal der nok komme et interessant og uforudsigeligt cykelløb ud af.

- Og jeg tror, at hvis det nu går en landsmand godt, så skal vi nok hurtigt som danskere glemme alt om, at for eksempel spanierne havde siddet i hjemmekarantæne hele foråret, lyder det gennem et grin fra Brian Holm.

Brian Holm har siddet i direktørbilen for det belgiske hold siden 2012. Foto: Claus Bonnerup

Både Holm og Rasmussen er da også enige i, at så længe det vurderes forsvarligt, så skal løbet køres alligevel. Med eller uden tilskuere og lige træningsmuligheder.

- Der vil blive brok. Men det er der altid, og så ender det som regel med at blive godt alligevel. I den her sport bliver der ikke altid fægtet med lige våben, fastslår Brian Holm og fortsætter:

- Nu har vi jo også lige haft et ekstremt spændende Paris-Nice. Selvom det andet fyldte meget til at starte med, og ikke alle hold kunne være med, så endte det sportslige alligevel med at være det, der var i fokus.

- For sponsorerne er meget af deres økonomi på spil, og det samme gælder så også for rytterne. Det vigtigste er for os allesammen, at vi uanset hvad kommer til at cykle Tour de France, hvis det på nogen måde kan lade sig gøre at afvikle løbet.

Imens er forårets største løb, Giro d'Italia, som skulle være startet 9. maj, foreløbig blevet udskudt, mens Vueltaens skæbne på samme måde som Tourens fortsat blafrer i vinden.

