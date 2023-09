Ikke imponeret over Vingegaard

Der er ét hold, der stjæler overskrifterne i årets Vuelta a España, og det er Jumbo-Visma.

Med verdensstjernerne Jonas Vingegaard og Primoz Roglic var holdet på forhånd udset til at være dominerende, men aktuelt er det den amerikanske bjergrytter Sepp Kuss, der ligger nummer et i løbet.

Der står altså Jumbo-Visma over det hele i årets spanske etapeløb, men det er tilsyneladende ikke noget, der imponerer Remco Evenepoel synderligt.

Den belgiske stjerne sluttede som nummer to op lørdagens etape. Det blev Primoz Roglic, der vandt, da han spurtede fra Evenepoel på de sidste højdemeter af bjerget. Men Evenepoel vidste ifølge ham selv slet ikke, at de spurtede for sejren. Han troede nemlig, at der var en gruppe af udbrydere foran ham.

- Det er meget uheldigt. Jeg synes ikke, at Roglic spurtede særlig hurtigt, og jeg tror, at jeg kunne have vundet. Det er meget frustrerende, siger han ifølge det belgiske medie Wielerflits.

Her fortæller belgieren også, at han følte sig godt kørende på etapen, hvor hverken Roglic eller Vingegaard formåede at imponere ham.

- Roglic og Vingegaard havde tilsyneladende ikke benene i dag, siger han.

Søndag er der igen stigninger på menuen i Vuelta a España. Om Jumbo-Visma har i sinde at jagte sekunder vil tiden vise. Ifølge bookmakerne er det Roglic, Vingegaard og Evenepoel, der er favoritter til at nappe sejren.

