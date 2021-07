Ikke med Fuglsangs gode vilje

Jakob Fuglsang vil gerne undgå at holde sig inde i klassementet - men foreløbig bliver han nødt til at gøre det

TOURS (Ekstra Bladet): Jakob Fuglsang kom til Tour de France med en ændret strategi. Det er slut med klassement - det nye mål hedder i stedet etapesejre.

Men knap en tredjedel inde i løbet er intet ændret. Den danske Astana-kaptajn har undgået at tabe tid og ligger derfor fortsat med blandt favoritterne i det samlede klassement.

Ikke helt med hans egen gode vilje, forklarer han.

- Jeg tager det lidt oppefra og ned. Det tager kun en enkelt dag at komme ud af klassementet. Jeg kunne bedst tænke mig at køre efter etaper. Eller at køre mere aggressivt og mere interessant end bare at sidde og følge med.

- Men indtil videre har de (holdet, red.) bedt mig om at holde mig til og se, hvor langt det rækker.

- Og indtil videre har det sådan set heller ikke ændret meget, siger Fuglsang.

Hans store mål for sæsonen er OL umiddelbart efter Tour de France. Der vil han gerne holde sig skarp til.

- Det var grunden til, at jeg gik ind til Tour de France uden at ville køre klassement. Også på grund af al det stress om, at hvis man kører klassement, så SKAL man være der hver dag.

Det er faktisk den eneste ændring. Holdet er ikke dedikeret til at hjælpe Jakob Fuglsang, så han behøver ikke at deltage i den vilde placeringskamp og frygte tidstab - så længe han altså holder sig til, når han kan.

- Det her passer mig rigtig godt. Jeg kan sætte mig, hvor jeg vil i feltet uden at skulle et sted hen sammen med nogle andre, fordi de mener, at det er det rigtige sted at sidde.

- Men jeg håber, at jeg kunne komme til at køre nogle udbrud. Det kunne jeg godt tænke mig.