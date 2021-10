Ikke set siden Merckx

Mathieu van der Poel formåede med tredjepladsen i Paris-Roubaix at køre sig i top ti i alle fem af cykelsportens monumenter på rekordfart - kun Eddy Merckx har været hurtigere

Da Mathieu van der Poel søndag kørte sig ind på tredjepladsen i Paris-Roubaix, var han umiddelbart så skuffet, at han vendte det ellers obligatoriske pressemøde ryggen.

Han var umiddelbart også favoritten i den eksklusive trio, der sammen kørte ind på cykelbanen i Roubaix, man Alpecin Fenix-kaptajnen måtte se sig slået af den europæiske og italienske mester, Sonny Colbrelli (Bahrain Victourious), og overraskelsen Florian Vermeersch (Lotto Soudal).

Det hollandske cykelfænomen kan dog finde trøst i, at han har skrevet sig ind i en særdeles eksklusiv klub i cyklingens historie.

For med placeringen har han nu formået at køre sig ind i top ti i alle cykelsportens fem monumenter, der består af de ældste og hårdeste klassikere, Milano-Sanremo, Paris-Roubaix, Flandern Rundt, Liège-Bastogne-Liège og Lombardiet Rundt.

Det er der ikke mange ryttere, der har gjort før ham - og da slet ikke på de 29 måneder, der blot har taget den flyvende hollænder.

Faktisk har blot en rytter formået at gøre det hurtigere end van der Poel, og det er legendariske Eddy Merckx, der formåede at udføre bedriften på 13 måneder fra Milano-Sanremo i marts 1966 og til Paris-Roubaix året efter. Det skriver hollandske Wielerflits.

Og så må man lige tage med i ligningen, at Merckx endda nåede at vinde Milano-Sanremo begge gange undervejs.

Van der Poel (tv.) trak det korteste strå i sprinten om sejren i Roubaix. Rytteren til højre er Gianni Moscon, der er en omgang bagude. Foto: Francois Lo Presti/AFP/Ritzau Scanpix

Mathieu van der Poel kan dog trods alt tillade sig at være tilfreds, og han har da også selv vundet et monument. Det var, da han kørte først over stregen i Flandern Rundt sidste år.

Han er også en blandt blot tre ryttere, der har klaret top ti-bedriften bedriften siden 1990.

De to andre er danske Rolf Sørensen, der i sin imponerende karriere hev en stribe topplaceringer hjem.

Den første top ti i et monument kom med en 9.-plads i hans allerførste Milano-Sanremo i 1986, mens han derefter vente lidt over 11 år på at køre en 6.-plads ind i Paris-Roubaix i 1997.

Den sidste placering kom i øvrigt blot en uge efter hans sejr i Flandern Rundt, der markerede hans anden monument-sejr. Den første kom i 1993 i Liège-Bastogne-Liège.

Philippe Gilbert er den eneste anden, der i nyere tid har gjort det samme. Belgieren, der har vundet fire af de fem monumenter - men mangler Milano-Sanremo - opnåede bedriften på 14 år. Fra 6.-pladsen i Milano-Sanremo i 2005 til sejren i Paris-Roubaix i 2019.