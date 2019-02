Ikonisk par halter efter toppen til seksdagesløbet

Det lykkedes ikke par nummer 7 at bringe sig på omgangshøjde med de førende på tredjedagen ved det københavnske seksdagesløb i Ballerup.

Michael Mørkøv og makkeren Oliver Wulff er således stadig en enkelt omgang efter de tre forreste par og ligger på en samlet fjerdeplads - præcis som tilfældet var efter andendagen.

Det er således igen det belgiske par nummer 16 med Kenny De Ketele og Morena De Pauw, der indtager førstepladsen efter en begivenhedsrig dag i Ballerup Super Arena.

Det tysk-danske par nummer 9 med Theo Reinhardt og Marc Hester lagde sig i spidsen af løbet efter aftenens første jagt.

Aftenens sidste jagt på 40 minutter blev indledt med angreb fra alle sider.

Hester og Reinhardt forsøgte efter bedste evne at forsvare forspringet, mens par nummer 7 skulle forsøge at indhente to omgange på det førende par.

Mørkøv og Wulff formåede at hente en omgang på resten af feltet med omkring et kvarter tilbage af jagten.

Flere af de øvrige par forsøgte derefter forgæves at gå i kontra på 7'ernes angreb.

Jagten skulle til sidst afgøres mellem par nummer 7, par nummer 8 og det belgiske par nummer 16.

Her viste danske Matias Malmberg fra par nummer 8 sig overraskende som den stærkeste, da han slog Michael Mørkøv og Kenny De Ketele i spurten.

I den samlede stilling betyder lørdagens resultater, at par nummer 16 fører foran Theo Reinhardt og Marc Hester. Det hollandske par nummer 1 indtager tredjepladsen foran Mørkøv og Wulff, der er en omgang efter de tre førende par.

