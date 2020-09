Imponerende Valgren frygtede tidligt bad

De seneste to sæsoner har ikke budt på mange opture for Michael Valgren.

Den 28-årige NTT-rytter har været udsat for stor kritik for ikke at kunne holde niveauet fra 2018, hvor han slog igennem med store sejre i Omloop og Amstel Gold Race.

Men under VM i Imola var det pludselig den gamle Michael Valgren, der sørgede for at køre Jakob Fuglsang i stilling til den store finale.

- Der var en snert af det. Det var dejligt, det havde jeg egentlig ikke forventet, medgav Michael Valgren, hvis ansigt ikke kunne skjule, at det var en af de hårdere dage på det rullende kontor.

- Det var en hård rute, og det er en af de hårdeste VM-ruter, jeg har kørt. Og en af de hårdeste dage på cyklen. Jeg havde allerede ondt i benene efter tre omgange og tænkte, det her bliver sgu et hurtigt bad i dag.

Sådan gik det heldigvis ikke.

I stedet for en tidlig tur under bruseren på Enzo and Dino Ferrari Autodrome kørte Valgren alle ni omgange og sluttede i mål på 11. pladsen, der godt nok var dårligere end de seneste to år, hvor han blev henholdsvis nummer syv i Innsbruck og seks i Yorkshire.

Michael Valgren sad tilbage med de allerbedste ved VM i Imola. Foto: Foto: Tariq Mikkel Khan

Havde gode ben

Landstræner Anders Lund fremhævede da også Michael Valgrens præstation.

- Han viser, hvilken verdensklasse-rytter han er. Så det er også en kæmpe forløsning for ham.

Michael Valgren bidrog flere gange til at lukke huller, da favoritterne angreb fra alle sider, og på et tidspunkt så det nærmest ud som om, han ville forsøge selv.

I stedet afleverede han Jakob Fuglsang i finalen, som det var planen fra start.

- Løbet bliver kørt stille og roligt progressivt, og det passer mig meget godt. Jeg havde gode ben og kunne gøre en forskel og køre Jakob frem, lød det fra Michael Valgren, der var fint tilfreds med holdkammeratens femteplads.

- Jo bestemt - og når han (Jakob Fuglsang, red.) kommer af sted med den gruppe, så skal han ikke slå dem - så har han jo kongeben. Så det er godkendt. Vi kan være stolte over måden, vi kører på.

