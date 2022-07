Imponeret Kylling: - Nu er han førsteudfordrer

La Super Planche des Belles Filles levede op til forventningerne og dannede ramme om præcis det drama, som alle havde håbet på, da favoritterne i klassementet blev sat over for den første store udfordring i årets Tour de France.

Etapens indledning blev præget af heftig kamp om at komme med i udbrud, og missionen var tæt på at lykkedes for én af dagens lykkeriddere. Tyske Lennard Kämna (Bora) blev hentet med mindre end 100 meter til mål, og indtil ganske få meter før stregen var der uvished om, hvem der skulle vinde dagens etape.

I dagens 'Gok fra Kyllingen' kommer vi ikke uden om en mulig dansk Tour-vinder, ligesom vi heller ikke kommer uden om et tysk hold, som leverede dagens bedste præstation - men samtidigt må se drømmen om podiet fordufte, inden Touren rigtigt er kommet i gang.

Vingegaard var uendeligt tæt på sin første Tour-etapesejr. Foto: Marco Bertorello/AFP/Ritzau Scanpix

Dagens præstation

- Bora-Hansgrohe-holdet leverer dagens præstation. De ville bare dét der i dag, kunne man se. De ofrer Schachmann i forsøget på at få etapesejren. Han lå kun to minutter efter i klassementet, og kunne godt have gjort det rigtigt fint på dagens etape. De er så umådeligt tæt på at lykkedes med at få etapesejren.

- Bora-holdet investerer helhjertet, og de var godt klar over, at det ikke var muligt at få alle mand i udbruddet med hen over dagens første stigning. Det ville gå for langsomt, hvis de skulle have Mads P. og de andre tunge ryttere med henover stigningen. Så der trykkede de på med det samme og fik skilt fårene fra bukkene.

Bora-Hansgrohe-holdet ofrede alt for etapesejren på dagens etape. Foto: Thomas Samson/AFP/Ritzau Scanpix

Dagens dansker

- Det var så tæt på i dag, og jeg synes, at Jonas Vingegaard er på sin plads som dagens dansker. Han er det tætteste, han nogensinde har været på en Tour de France-etapesejr. Han bekræfter, at han er, hvor han skal være, og han bekræfter, at han er førsteudfordrer til Tadej Pogacar til den samlede sejr i årets Tour de France.

Det var en færdig Jonas Vingegaard, som krydsede stregen. Foto: Marco Bertorello/AFP/Ritzau Scanpix

Tre gok fra Kyllingen

- Trek-Segafredo-holdet har Mads P. og Ciccone med i udbruddet, men første gang der bliver kørt stærkt henover Col de Grosse Pierre, ryger de begge to. Det er måske forventeligt, at Mads P. ryger, men Ciccone, der har været bjergkonge i Giro d'Italia, skal ikke falde af på den stigning. Jeg så ham før starten på dagens etape, og han ser lidt rund ud. Han ser ikke helt skarp ud af en bjergrytter at være.

- Vlasov (Bora) sidder ikke til i dag. Han står som én af de helt store, omend ikke favoritter, så podiekandidater i hvert fald. Det er bare for tidligt, han ryger af i dag, hvis han skal gøre sig forhåbninger om at komme på podiet. Han taber 1'39 på dagens etape, og jeg synes han taber sine podiechancer i dag.

Kämnas koncentration svigtede ham på dagens afsluttende stigning. Foto: Anne-Christine Poujoulat/AFP/Ritzau Scanpix

- Lennard Kämna (Bora) får dagens tredje gok, fordi han sidder 3,3 km fra toppen og roder i sin baglomme for at få smidt sine energibarer væk. Han sidder og fedter med det, og når man har behov for at smide energibarerne, så er det fordi, at det har fyldt noget oppe i hovedet på ham. Det er manglende koncentration fra ham, at han ikke får læsset dem af nede i bunden af stigningen. Det er ikke noget, som skal fjerne opmærksomhed eller tanker, når man sidder 3,3 km fra mål og kører for en etapesejr i Tour de France.

Rafal Majka (forrest) gav alt hvad han havde på dagens sidste stigning. Foto: Christian Hartmann/REUTERS/Ritzau Scanpix

Dagens detalje

- Da Rafal Majka (UAE) fuldstændig gasblå i hovedet vinker Tadej Pogacar forbi med 700 meter til mål. Det er dagens detalje. Det ser ud som om, at han skal til at give Pogacar et slyngegreb. Der er ingen tvivl om, at Majka er kørt fuldstændig i bund på det her tidspunkt. Han vidste godt, at hans målstreg lå lige dernede i det sving, hvor han slår ud. Han kørte enormt flot i dag og betaler i den grad tilbage for den etapesejr, som han fik foræret af Pogacar i Slovenien Rundt.

