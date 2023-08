Inden unikt rekordforsøg: Ikke helt optimalt

Søndag leverede han en stor præstation for sine kaptajner på landevejen, men allerede tirsdag triller Michael Mørkøv ind på cykelbanen, når han som den første rytter nogensinde kan blive verdensmester i parløb for fjerde gang

Michael Mørkøv fik mange op af stolen søndag eftermiddag, da han var med til at rive landevejsfeltet i stykker på omgangene i Glasgow i tjeneste for sine kaptajner.

Efter endt arbejde trillede Mørkøv ned til bussen, og her fangede Ekstra Bladet ham til en snak om sæsonens næste store mål, som ventede bare to dage senere.

Forsvarende mestre

Tirsdag aften klokken 20.44 dansk tid skal Michael Mørkøv og Lasse Norman Leth nemlig ind på cykelbanen i Glasgow og forsøge at vinde VM i parløb. En disciplin parret er forsvarende olympiske mestre i.

At skulle køre parløb tirsdag efter så stor en præstation søndag, er ikke ideelt ifølge Mørkøv.

- Man kan sige, at helt optimalt er det måske ikke. Omvendt ved jeg også, at nogle af vores konkurrenter kører Omnium (Bane-konkurrence over fire forskellige discipliner red.) i dag. Det er også en rimelig krævende disciplin.

Kunne stemple ud

Det hjælper dog Mørkøv, at han ikke kørte de 272 kilometer til ende søndag, men at han, efter arbejdet var færdig, kunne stemple ud.

- Det var ikke kalkuleret, at jeg ikke skulle køre fuld distance i dag, men omvendt vidste jeg også, at i en hjælperrolle skulle jeg muligvis ikke køre alle kilometerne.

- Nu har jeg kørt en 170 stykker, så jeg føler nok, jeg skal komme mig til på tirsdag, og så kan jeg glæde mig over, at jeg får en verdensmester at køre med, fortæller han med henvisning til, at banemakkeren Lasse Norman Leth lørdag blev verdensmester i fire kilometer holdforfølgelsesløb.

Michael Mørkøv og Lasse Norman Leth i aktion ved OL i Tokyo, hvor de kørte sig til olympisk guld. Foto: Tariq Mikkel Khan

Vild rekord i sigte

Michael Mørkøv har været en dansk profil på landevejen og særligt cykelbanen i mere end et årti.

Det har kastet mange titler af sig i tidens løb, men den, han kan vinde tirsdag, vil alligevel være noget særligt.

- Jeg har mulighed for som den første at vinde VM i parløb for fjerde gang, fortæller han med et smil.

Rigtig god form

Og generelt er formen god hos den 38-årige cykelrytter, der kom igennem årets Tour de France på en sidsteplads, hvilket ikke helt afspejler hans reelle form.

- Jeg er topmotiveret, for jeg føler mig rigtig godt kørende her efter Touren, og jeg føler mig i rigtig god form. Og så har det været en fornøjelse at sidde og se, hvor stærkt Lasse har kørt på fire kilometer-holdet de sidste par dage.

VM i parløb blev første gang kørt i 1995. Siden har tre ryttere formået at vinde titlen tre gange: Morgan Kneisky fra Frankrig, Joan Llaneras fra Spanien og MIchael Mørkøv.

Tirsdag aften kan altså på mange måder blive historisk for danskeren, når han kan bringe sig alene i spidsen.

Michael Mørkøv river feltet rundt i de skotske gader i Glasgow. Foto: René Schütze

Har flere bejlere

Kontrakten med Quick Step-holdet udløber i år, og meget tyder på, at Michael Mørkøv skal videre i tilværelsen.

Her kan han fortælle til Ekstra Bladet, at han endnu ikke har skrevet under med et hold, men at han sidder i en god situation.

- Der er flere muligheder, så jeg føler mig også lidt privilegeret over, at jeg selv kan vælge, hvor den sidste tid skal køres.

Svanesangen

Som 38-årig tyder alt på, at den næste kontrakt bliver Mørkøvs sidste, og derfor tænker han meget over, hvordan svanesangen skal lyde.

- Det vigtigste for mig er, at jeg kan få frihed til at køre OL på banen næste år. Det er faktisk det vigtigste for mig i forhold til at få lavet en ny aftale.

OL afvikles næste år i Paris.