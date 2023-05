Indfører nye regler: - Et folkemord

British Cycling har forbudt transseksuelle fremover at deltage i kvinde-kategorierne. De er dog hjertens velkomne i kategorien for mænd, der nu blot bliver betegnet som en 'åben' kategori

Cykel-verdenen har de seneste år været kastet ud i et kønsmæssigt stormvejr.

For med fremkomsten af stadig flere transseksuelle cykelryttere har spørgsmålene tårnet sig op. Specielt når tidligere mandlige udøvere har skiftet køn og vundet cykelløb.

Senest var det australske Austin Killips, der i starten af maj blev den første transseksuelle vinder af et UCI-løb, da hun var først over stregen i Tour of the Gila.

Det tillader Den Internationale Cykelunion, UCI, nemlig fortsat. Men fredag kom så en modsatrettet meddelelse fra det britiske forbund, British Cycling.

Her er det nemlig blevet besluttet, at kvinde-kategorien fremover kun må tælle de udøvere, der blev identificeret som kvindelige ved fødslen. De, der i løbet af livet skifter køn, bliver derimod henvist til den nye åbne kategori, der altså rummer mænd, transseksuelle og nonbinær individer.

Beslutningen kommer efter et års undersøgelser. Blandt andet af betydningen af at have gennemgået en mandlig pubertet med produktion af testosteron, der kan give en fordel senere i livet selv med et kønsskift.

'Vores mål med at udforme politikker har altid været at promovere lighed, diversitet og inklusion, mens der på samme tid bliver prioriteret fairness i konkurrencerne,' lyder det fra British Cycling, der fortsat tillader transkønnede kvinder at deltage blandt kvinder, når der er tale om motionscykling og udviklingsprogrammer.

Den beslutning falder ikke i god jord hos Emily Bridges, der er Storbritanniens bedste transseksuelle cykelrytter.

I et langt opslag på Instagram raser hun mod beslutningen og sammenligner det med folkemord.

'Dette er et voldeligt indgreb. Når regeringen udtrykker beundring for Ron Desantis' (Floridas guvenør, red.) stat, der kidnapper børn og tripper for at lovgive for at forbyde os fra offentligheden, så er det et voldeligt indgreb.'

'British Cycling støtter det. De fremmer et folkemord mod os. Forbud i sport er sådan, det starter - bare se, hvad der sker i USA,' skriver Bridges.

Hun erkender, at hun har taget bladet voldsomt fra munden - men hun mener det, hun siger.

'Jeg ved, at mange vil mene, at jeg er dramatisk og overdriver, hvor skræmmende tingene er i øjeblikket. Jeg skal overveje en flugtplan fra denne forfærdelige ø og finde ud af, hvornår nok er nok. Jeg er rædselsslagen ved at være til lige nu.'

De nye regler i britisk cykling vil blive implementeret fra nytår.