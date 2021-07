Indsamler millioner i vanvittigt Tour-projekt

Flere millioner kroner samlet ind og 5510 kilometer tilbagelagt på 18 dage.

Alt sammen uden hjælp fra andet end sine hårdt trådte cykelsko.

Lachlan Morton har tirsdag morgen fuldført årets Tour de France-rute og meget mere til.

Dermed har han nået sit erklærede mål om at komme til endedestinationen ved Champs-Élysées før sine danske holdkammerater Michael Valgren og Magnus Cort på EF Education-Nippo. De ruller ind sammen med resten af feltet på søndag, hvis alt går efter planen.

Han var ikke udtaget til det traditionelle Tour de France-hold og har valgt at fuldføre den på anden vis.

Det har været et krav på rejsen, at Morton selv transporterede sit grej og camperede udendørs. Foto: Valentine Chapuis/AFP/Ritzau Scanpix

Alternativ Tour

Den australske rytter havde sat sig for at fuldføre samtlige af årets etaper, hvilket i sig selv er imponerende. Men hvor det traditionelle Tour-felt bliver transporteret mellem etaper, får leveret fortæring og sover på hoteller - så er der intet af det på Mortons alternative tour.

Han rejser med alt sit grej, camperer i det fri og finder sin mad undervejs.

Skulle han løbe ind i punkterede hjul, så er det også med selv at fikse dem. Han har med andre ord ingen hjælp udefra, det er kun en mand og hans cykel.

- Jeg tror, at kombinationen af at prøve at sove udendørs og bruge hele dagen på cykel kommer til at give mig en meget bedre fornemmelse for landet, folket og landskabet, sagde Lachlan Morton inden projektets begyndelse til EF Pro Cyclings hjemmeside.

Tilrettelæggelsen af løbet er lavet som en hyldest til de første udgaver af det franske cykelløb, hvor man på samme måde sørgede for sig selv.

Millioner til velgørenhed

De mange cyklede kilometer kommer til gavn for andre end hovedpersonen selv.

I skrivende stund har den australske cykelrytter indsamlet lige i underkanten af 3,2 millioner kroner. Pengene går til velgørenheden World Bicycle Relief, der leverer cykler til fattige lande.

Traditionelt bliver cykel-triumferne i Paris fejret med champagne, og der var tidligt champagnesprøjt i byens gader, da Morton fejrede sin bedrift i de tidligste morgentimer.

