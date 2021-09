Ingen dansk triumf

Stefan Küng bliver siddende på EM-tronen lidt endnu.

Torsdag genvandt den schweiziske tempomaskine europamesterskabet i enkeltstart, da han sejrede ved EM i italienske Trento.

Küng, der altså var forsvarende europamester, sejrede foran den italienske verdensmester Filippo Ganna og belgiske Remco Evenepoel.

Danmark stillede op med to ryttere, men hverken Kasper Asgreen eller Mikkel Bjerg var tæt på at tage medaljer. Asgreen sluttede bedst af de to på en syvendeplads. Bjerg blev nummer 21.

Kasper Asgreen rullede ned ad startrampen som den tredje rytter, og den danske mester i disciplinen satte som ventet et tidligt pejlemærke for de andre ryttere.

Asgreen, der vandt EM-sølv i 2019, fik dog ikke ret lang tid i den varme stol. Lidt efter susede italienske Eduardo Affini over stregen i ny bedste tid.

Danmarks andet bud på en medaljetager var Mikkel Bjerg. Den tidligere tredobbelte U23-verdensmester i kampen mod uret blev sendt afsted, kort før Asgreen kørte i mål.

Men Bjerg var langt fra at gøre sig gældende i toppen, og så begyndte de danske medaljechancer at se meget små ud.

For allerede inden Stefan Küng, Filippo Ganna og andre gode vinderbud var kommet i mål, var Kasper Asgreen røget ned som nummer tre.

Danskeren røg da også længere og længere ned, i takt med at de sidste ryttere krydsede målstregen.

Tidligere torsdag endte Emma Norsgaard som nummer ti i elitekvindernes enkeltstart. Til gengæld endte det med dansk guld i herrernes U23-enkeltstart, hvor Johan Price-Pejtersen for anden gang på tre år sejrede.

Lørdag og søndag køres der linjeløb for henholdsvis kvinder og mænd. Danmark har ingen med i herrernes løb.