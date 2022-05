Ingen kan erstatte Chris Anker

Om en uge er det otte måneder siden, Chris Anker Sørensen døde af sine kvæstelser efter en trafikulykke i Belgien.

Tirsdag meddelte TV 2 Sporten, der havde den tidligere toprytter ansat som ekspertkommentator, at man har holdet klar til dette års Tour de France.

Et rutineret hold tilsat et par unge eksperter. Men Chris Anker mangler.

Det lægger chefredaktør John Jäger ikke skjul på.

- Der er ikke nogen grund til at skjule det: Chris Anker Sørensen kan ikke erstattes. Han var fuldstændig fantastisk. Det var han som menneske, det var han som kollega, det var han på alle måder. Og det var han også på redaktionen.

- Det kan ikke lade sig gøre at finde en, der kan det, som Chris Anker kunne, for Chris kunne det hele. Men vi stiller med et hold, der – måske ad åre – samlet set kan gøre, at vi kan levere vores dækning på en ny og anderledes måde, som seerne vil blive glade for, siger Jäger til tv-stationens hjemmeside.

Han tilføjer, at TV 2 ikke forsøger at erstatte Chris Anker Sørensen. Man vil ganske enkelt gøre tingene på en ny måde, og derfor er der føjet nye ansigter som Christian Moberg og Emil Vinjebo.

De kommer til at deltage både fra studiet i Odense og som kommentatorer i Frankrig.

Tour de France begynder 1. juli i København, hvorefter der følger yderligere to etaper på dansk grund, inden feltet flyver til Frankrig, hvor den resterende del af løbet afvikles.

