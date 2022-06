Ingen Riis: Her er forklaringen

Cykelryttere eller rockstjerner?

Det var nemt at blive i tvivl, da Tour de France-feltet onsdag aften blev præsenteret i København.

Plænen i Tivoli var som Orange Scene på Roskilde Festival, og larmen ramte vel nogenlunde samme antal decibel.

Det mindede om en helt særlig sommerdag i 1996. Det var akkurat samme sted, Bjarne Riis dengang var indbudt til hyldest efter sin sejr i verdens største etapeløb.

Denne onsdag - små 26 år senere - var han imidlertid ikke inviteret.

Tusindvis af danskere var mødt op i Tivoli for at skyde Tour de France-festen i gang ved holdpræsentationen. Foto: Stuart Franklin/Getty Images

Organisationen Grand Départ Copenhagen Denmark har måttet prioritere i henhold til gæstelisten til de officielle arrangementer, og her blev der ikke plads til en række tidligere danske cykelstjerner - ej heller Tour-vinderen fra 1996.

Men hvorfor er der ikke plads til Riis?

Københavns overborgmester Sophie Hæstorp Andersen, der er bestyrelsesformand i Grand Départ Copenhagen Denmark, er kortfattet i sit svar.

- Det har jeg ikke rigtig de store kommentarer til. Det er jo sådan, at der kun er et vist antal billetter at uddele, og det har været rigtig svært, fordi der er så mange, som har hjulpet til at sikre, at Tour de France er kommet til Danmark. Og så er det sådan, det er, siger Sophie Hæstorp Andersen til Ekstra Bladet.

- Så du gerne, at han var her i dag (onsdag, red.)?

Svaret på det spørgsmål blev alene leveret med kropssprog. Hæstorp Andersen trak på skuldrene, og nærmere målstregen kom vi ikke.

Sophie Hæstorp Andersen står i spidsen for bestyrelsen i Grand Départ Copenhagen Denmark. Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix

Forståelig prioritering

Ekstra Bladets cykelsportskommentator, Michael Rasmussen, vil dog gerne træde lidt mere i pedalerne i jagten på en forklaring. Han er ikke overrasket over den manglende Tour-invitation til Riis.

- Det er helt forståeligt, at arrangørerne vælger den nemme løsning.

Strategien fra værternes side larmer mindre end alternativet, mener Michael Rasmussen.

- Uanset hvordan de bærer sig ad, ville Riis’ tilstedeværelse eller mangel på samme have skabt debat. Det gælder også for mit vedkommende. Det her er det mindst forstyrrende valg for arrangørerne, siger eksperten.

Bjarne Riis banede sig vej i menneskehavet, inden han gæstede Tivoli i kølvandet på Tour-sejren i 1996. Foto: Thomas Søndergaard/Ritzau Scanpix

I 2007 lagde Riis kortene på bordet og erkendte et systematisk dopingbrug gennem sin karriere. Det historiske pressemøde tog selvsagt hårdt på forholdet mellem rytteren og Tour de France-ledelsen.

Sårene er dog helet siden hen, men den tunge bagage fra fortiden spiller fortsat en rolle, vurderer Rasmussen.

- Der er nogle af os, som bærer rundt på en større symbolik end andre. Der er forskel på ryttere, der enten har vundet Tour de France eller hentet etapesejre og stået på podiet i Paris, sammenlignet med en anonym hjælperytter.

Ekstra Bladet har forsøgt at indhente en kommentar fra Tour de France-direktør Christian Prudhomme, men han havde ikke tid til at stille op til interview.

