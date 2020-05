'Ingen Tour til Fuglsang'

Jakob Fuglsang skulle have kørt Tour de France som optakt til OL, men nu er fokus lagt 100 procent på Giro d'Italia, fortæller Astana-manager

Tour de France har længe været nedprioriteret i Jakob Fuglsangs 2020-sæson, idet løbet højst har været inde i billedet som et forberedelsesløb til større mål. Nu ligger det fast, at den danske toprytter er helt ude af billedet, når det gælder den franske rundtur.

Det fastslår Astana-teammanager Dmitriy Fofonov over for Ekstra Bladet.

- Jakob skal køre Giro d'Italia. Det bliver den Grand Tour, han satser 100 procent på, og som det ser ud lige nu, så kommer han ikke til at køre Tour de France, siger Fofonov i telefonen fra sit hjem i Clermont-Ferrand i Frankrig.

- Giro-ruten ligger godt til ham, og der er et stor mulighed for, at han kan køre på podiet. Ja, han kan vinde løbet. Hvorfor ikke?

- Jakob er 35 år, og det er nu, han skal slå til i Grand Tour-sammenhæng. Jeg er overbevist om, at hans chance for at gøre det er størst i Giro d'Italia, siger Dmitriy Fofonov.

Efter planen skal Fuglsang i ilden straks, når det reviderede løbsprogram skydes i gang med nyklassikeren Strade Bianche i Italien. Det sker 1. august. Han skal som optakt til Giro d'Italia køre Tirreno-Adriatico, som i år afvikles sideløbende med Tour de France, fortæller Fofonov.

- Løbsprogrammet i år er presset sammen på grund af coronakrisen, og man må vælge sine mål med omhu. For Jakobs vedkommende bliver det Giroen, der bliver det største mål, siger den kasakhiske teammanager. Giroen skydes i gang 3. oktober.

Det har ikke været muligt at træffe Jakob Fuglsang for en kommentar.

Den anden danske rytter på Astana, den nyprofessionelle Jonas Gregaard, får rigeligt med chancer for at vise sit værd i efteråret, forsikrer Fofonov.

Han stiller den unge dansker Grand Tour-debut i udsigt, idet han er udset til at køre Vuelta a España, som i år køres fra 20. oktober.

