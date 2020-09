Ingen vinder Touren på en uge

Coronavirussen kan afbryde Tour de France hvert øjeblik, men ingen aner, hvad der skal til for at blive udråbt til vinder af løbet. Nu må sportens myndigheder komme på banen

SISTERON (Ekstra Bladet): Fredag blev 7.400 mennesker smittet med coronavirus i Frankrig. Lørdag og søndag var det 5.400. Derfra kan det gå begge veje.

Touren blev skudt i gang i en rød zone med høj smittefare, og den skal efter planen slutte i en anden, nemlig Paris. Udsigten til fortsat støt stigende smittetal rejser spørgsmål om, hvad der i år skal til for at blive en værdig vinder af Tour de France.

Når løbet hele vejen til Paris, er svaret indlysende, men Touren er i fare for at blive aflyst. Det sker utvivlsomt, hvis tingene stikker helt af, og samfundet atter må lukke ned. Og hvad så?

Hvis det sker i morgen, har Julian Alaphilippe så vundet Tour de France, fordi han netop nu kører i den gule førertrøje? Har han så vundet verdens største cykelløb på fem etaper uden at have været udfordret i de høje bjerge af de helt store favoritter til den samlede sejr?

Ingen ved det. Sportens myndigheder har ikke meldt utvetydigt ud, og rytterne i feltet ved derfor ikke, hvad de kører om. Hvor meget skal der til, før man kan blive kåret som en værdig vinder af Tour de France?

Artiklen fortsætter under billedet ...

Alaphilippe. Foto: Ritzau Scanpix/Marco Bertorello

TV 2 reporter besvimede efter etape

Det spørgsmål må Tour-arrangør ASO og den internationale cykleunion, UCI, besvare her og nu, for svaret kan få taktisk indflydelse på den måde, løbet køres på.

Hvis man faktisk kan vinde Tour de France på en uge uden at køre hverken enkeltstart eller bestige høje bjerge, ja, så skulle vi nok få et festfyrværkeri af et cykelløb at se, for så ville alle skyde af sted i den vildeste jagt på den gule trøje.

Så var der ingen, der ville gemme kræfter til de høje bjerge i sidste uge. Tag som eksempel 8. etape til Loudenvielle. Under normale omstændigheder ville favoritterne sandsynligvis køre til mål i en større gruppe sammen, fordi ingen ville løbe risici på nedkørslen til byen.

I et coronascenario, hvor den, der kører i den gule trøje vinder løbet uanset, hvornår det bliver fløjtet af, ville rytterne være tvunget i angreb for at vinde tid og erobre eller forsvare trøjen.

Faktisk ville vi få et bedre cykelløb ud af det, men sagen er jo netop den, at vi ikke aner, hvad der skal til for at vinde løbet.

Først og fremmest må de franske sundhedsmyndigheder melde klart ud, hvor stort et smittetal, de vil tolerere. Er det for eksempel 10.000 smittede om dagen? 15.000?

Artiklen fortsætter under billedet ...

Niklas Eg røg i jorden på første etape. Foto: Ritzau Scanpix/Stephane Mantey

Her er Tourens uheldigste mand

Og dernæst må ASO og UCI slå fast, hvor meget af løbet, der skal køres, før der kan kåres en vinder.

Det er ikke et let spørgsmål at besvare, men hvis man fører med over tre minutter ned til Contador efter 16. etape, så er man en værdig vinder af Tour de France.

Nå, tilbage til virkeligheden: Der skal være noget tyngde bag en Tour-sejr. Jeg vil mene, at vi skal hen på den anden siden af anden hviledag - altså med mindst to tredjedele af løbet kørt - før man kan kåre en vinder, som også kan blive respekteret som Tour-vinder.

Afgørelsen er op til sportens myndigheder, men de har ‘lavet strudsen’ og håber vist bare på, at det hele går over.

Det er ikke godt nok.

Se også: Tour-stjernens svinedyre ur

DAGBOG: 'Fjernsynet virker sikkert ikke'

Se også: Rask igen efter tv-chok: Vært testet negativ