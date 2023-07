Ingen Vingegaard til VM: - Det eneste rigtige

Der er ingen af os, som har glemt tirsdag i sidste uge endnu.

Her smadrede Jonas Vingegaard nemlig sine konkurrenter på årets enkeltstart i Tour de France. Tadej Pogacar var tættest på danskeren, og sloveneren var hele et minut og 38 sekunder langsommere end sin rival.

Med magtpræstationen in mente er det nærliggende at tro, at Jonas Vingegaard ville vinde VM i enkeltstart i august uden problemer, hvis han stillede op for Danmark.

Jonas Vingegaard efter enkeltstarten i sidste uge. Foto: Tariq Mikkel Khan

Landsmanden Mikkel Bjerg var en af dem, som sagde efter Jonas Vingegaards sejr, at han bare kunne stille op til VM og vinde, hvis han havde lyst.

Men sådan hænger tingene ikke sammen. Det slår Anders Lund fast i et interview med Ekstra Bladet.

- Det fungerer ikke sådan, at Jonas ville kunne vinde VM-enkeltstarten uden problemer, fordi han gjorde det i Touren, lyder det fra landstræneren, inden han fortsætter:

- Når man kører på det niveau, som Jonas gør, så ville han kunne præstere til VM, men det ville kræve, at han forberedte sig – også mentalt. Du kan ikke bare komme fra det ene til det andet, og det er der mange eksempler på.

Cykellandstræneren Anders Lund mener, at det er den helt rigtige beslutning, at Jonas Vingegaard ikke skal køre VM-enkeltstart. Foto: Muhammad Farooq

Store forskelle

Ifølge Anders Lund er der stor forskel på en VM-enkeltstart og på en enkeltstart under et etapeløb. Til VM har rytterne friske ben, mens kampen mod uret ofte er med trætte stænger under eksempelvis Tour de France.

Derudover er det vigtigt at nævne, at enkeltstarten i sidste uge var i en speciel bjergudgave, mens den er pandekageflad over 48 kilometer i næste måned. Derfor kommer vi til at se de store motorer i august.

Og landstræneren er da heller ikke helt nede i kulkælderen over, at han ikke har Jonas Vingegaard til rådighed.

- Jeg er ikke grøn af ærgrelse over, at jeg ikke har Jonas til enkeltstarten. Det eneste rigtige er at have to, der er topmotiveret, og som kan køre verdensklasse, og som hele tiden har haft VM i tankerne efter Touren. Al ære og respekt for Vingegaard, men der er ingen tvivl om, at det er det rigtige i den her situation.

Vi får ikke Jonas Vingegaard at se til VM i Skotland. Til gengæld skal han køre Vuelta i slutningen af august. Foto: Tariq Mikkel Khan

- Skulle det andet have fungeret, skulle der have været en helt anden planlægning fra Jonas’ side. Så jeg er meget godt tilfreds, og det skylder jeg også at sige til de to, der er udtaget. Jeg forventer mig virkelig meget af dem. På den rigtige dag kan de køre med om medaljer.

Kan ikke ændres

Det er Mikkel Bjerg og Kasper Asgreen, der skal repræsentere Danmark på enkeltstarten i Skotland om nogle uger.

Anders Lund understreger afsluttende, at Jonas Vingegaard ikke bare ville kunne køre VM-enkeltstarten, hvis han pludselig fik lyst.

- Jeg havde udtaget holdet, da Jonas kørte sin enkeltstart, og det fungerer overhovedet ikke sådan, at han ville kunne have ringet efter præstationen og sagt, at nu vil han gerne køre.