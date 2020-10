En kold cola og en varm velkomst!

Mikkel Bjerg fik både serveret kalorier og gode nyheder, da kom ind over stregen efter 13. etape.

Danskerens holdkammerat på UAE-Team Emirates, Diego Ulissi, havde taget sejren i en tæt spurt i favoritgruppen og sikret sig sin anden triumf i årets Giro d’Italia.

Nu havde Bjerg ingen grund til at være irriteret over problemerne med radioen, som havde drillet den sidste time ude på ruten. Stort flueben ud for en god etape.

På lørdagens enkeltstart er det forhåbentlig hans egen tur til at stråle.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Mikkel Bjerg er alt andet er dybt frustreret over de mange tilskuere, som ikke tager smittefaren seriøst. Foto: Luca Bettini/Ritzau Scanpix

Tidligere i løbet gav den 21-årige tempospecialist udtryk for, at kampen mod uret på 14. etape havde fået et stort kryds kalenderen. Den melding har ikke ændret sig siden. Tværtimod.

- Det er helt sikkert blevet større. Jeg skulle bare igennem i dag uden at blive syg. Der står utrolig mange mennesker uden mundbind. Det irriterer mig overdrevet meget, siger Bjerg til Ekstra Bladet.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Den 21-årige dansker har sat kryds ved lørdagens enkeltstart, hvor han drømmer om at vinde og tror på en plads blandt de tre til fem bedste. Foto: Luca Bettini/Ritzau Scanpix

Mens smittetrykket stiger i Italien, går danskerens frygt samme vej. Han er frustreret og forundret over, at alvoren tilsyneladende ikke er gået op for mange af tilskuerne til løbet.

- Folk tager det bare ikke seriøst. De snakker meget om rytternes sikkerhed, men i virkeligheden er det meget værre med alle fansene. Der står 5.000 mennesker på en stigning uden mundbind og skriger os ind i hovedet. Jeg kan sagtens forstå, hvis folk bliver syge af det her, siger Bjerg.

Heldigvis er han selv på toppen. Humør og helbred følges ad på den konto, og to ugers intensivt væddeløb har ikke sendt kroppen i underskud.

Der er mere at give af, og på enkeltstarten fra Cognegliano til Valdobbiadene skal reserverne tømmes på en udfordrende rute.

- Jeg drømmer om at vinde, men jeg tror, at top tre eller top fem er muligt på en god dag, siger Bjerg.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Mikkel Bjerg har været særdeles synlig i årets Giro d'Italia, hvor debutanten både har jagtet topresultater i udbrud, massespurter og på enkeltstart. Foto: Luca Bettini/Ritzau Scanpix

Den tidligere U23-verdensmester disciplinen ved godt, at konkurrencen bliver ualmindelig hård. Både specialister og klassementsfolk vil grave dybt på de 34 kilometer.

Men hvor meget energi resterer i tanken? Tidskørsler er en særlig størrelse langt inde i en Grand Tour.

- Egentlig tror jeg, at det passer mig meget godt. Jeg føler mig bedre kørende end de andre, jeg plejer at måle mig mod. Folk ser bare trætte ud.

- Jeg er måske ikke blevet mere frisk, men jeg føler, at det er meget det samme. Jeg havde egentlig forventet at være mere træt nu, siger Bjerg.

