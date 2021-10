Irriteret Mads P.: Come on!

Mads Pedersen gider ikke at høre tale om, at rytternes sikkerhed er i fare, hvis det som forventet bliver regn til søndagens Paris-Roubaix

ROUBAIX (Ekstra Bladet): Fredag aften og nat regnede det over Roubaix og det nordlige Frankrig.

Det betød, at brostenene, der søndag skal køres Paris-Roubaix på, fik en storvask og på trods af opholdsvejr og endda sol lørdag ikke så alt for tørre ud, da kvinderne knoklede sig over dem.

Og med massiv nedbør lørdag aften, hele natten og søndag morgen er der næsten garanti for en dramatisk udgave af herrernes løb, der starter kl. 11.

Et af de største danske håb til et godt resultat er tidligere verdensmester Mads Pedersen, der blev lidt irriteret, da en journalist spurgte, om rytternes sikkerhed bliver sat på spil ved at køre Paris-Roubaix i regnvejr.

- Sikkerhed? Come on. Vi har alle sammen set brosten med mudder på før. Det er ikke et nemt løb. Selvfølgelig er det er farligt løb. Det er ikke normalt at køre løb på sådanne brosten. Det vil altid være farligt.

Mads Pedersen og Kasper Asgreen inden VM-løbet i Belgien. Arkivfoto: Ernst van Norde

- Nu får vi lige et ’sukkerdrys’ på søndag, men det er sådan, det er. Vi bliver betalt for det.

- Der er nogle, der ikke ser frem til det, fordi de ikke kan lide regn. Men jeg ser det ikke som farligere end andre år. Vi skal bare huske på, at der kan være mudder og våde sten, siger den danske Trek-Segafredo-rytter.

Selvom mange tror, at han elsker regn og har en fordel, så er det slet ikke sådan, at han ser på det.

- Jeg har ikke noget imod at køre i regn. Men der er så mange faktorer, der vil spille ind. Hvis en styrter foran dig, kan det tage dig helt ud af løbet. Det er et specielt løb i regn.

- Men jeg vil da sige, at jeg faktisk er glad for at få lov til at prøve at køre et regnvådt Roubaix, siger Mads Pederden.

Seneste gang, Paris-Roubaix blev afviklet i regn, var i 2002. Der vandt Johan Museeuw løbet for tredje og sidste gang.