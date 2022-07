Irriteret superstjerne: - Tåbeligt spørgsmål!

ROCAMADOUR (Ekstra Bladet): - Det gider jeg ikke engang at svare på.

Den belgiske superstjerne Wout van Aert havde rigtig mange grunde til at være glad efter lørdagens enkeltstart i Tour de France, men det forhindrede ham ikke i at vrisse af en journalist på det efterfølgende pressemøde.

Jumbo-Visma-fænomenet vandt etapen - sin tredje i år - mens Jonas Vingegaard kom ind som nummer to og sikrede sig den samlede sejr.

Men på grund af Wout van Art og resten af Jumbo-Vismas dominans i årets Tour de France, måtte han - ligesom Jonas Vingegaard - svare på, hvorvidt man kan stole på dem.

Og så blev van Aart sur.

- Det er et tåbeligt spørgsmål. Det kommer hele tiden, når nogen har vundet Touren. Du kan bare tage hans mikrofon igen, sagde van Aert til den ansvarlige på pressemødet.

Journalisten var dog ikke tilfreds med svaret, hvilket fik van Aert til at uddybe:

- Skal vi nu forsvare os selv, fordi vi præsterer så godt? Jeg forstår det ikke. Vi arbejder super hårdt for det her. Sporten har ændret sig. Jeg bryder mig ikke om, at vi skal blive ved med at svare på de her spørgsmål. Vi skal igennem doping-kontroller hele tiden i løbet af året og ikke kun i Touren, for de kommer også hjem til os i privaten.

- Hvis du ser på, hvordan vores hold har udviklet sig de seneste år, er det ikke fordi, vi er kommet ud af ingenting.

Jumbo-Visma har domineret årets udgave af verdens største cykelløb.

Ud over seks etapesejre har holdet sikret sig den gule førertrøje, den prikkede bjergtrøje og den grønne pointtrøje, mens Wout van Aert også er blevet kåret til løbets mest angrebsivrige rytter.

