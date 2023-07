Irriteret trods kanon-debut

Der måtte skæres tænder på Côte de Pike - og i spurten mod målstregen. Men Mattias Skjelmose viste, at den forrygende bølge, han rider på for tiden, godt kan fortsætte lidt endnu.

For dét at blive ottendebedste i sin første styrkeprøve med Tour de France - og faktisk bedre end landsmanden Jonas Vingegaard - vidner om gode ben.

Men den 22-årige amagerkaner var alligevel ikke helt tilfreds:

- Jeg ville gerne have været lidt bedre i spurten, men der var ikke mere i benene. Jeg blev måske en smule blokeret, men der var ikke så meget der. Det var, hvad det kunne blive til i dag.

- Vi sidder 20 ryttere, så det er ikke, fordi det siger så meget. Men det er fint - i hvert fald bedre end at sidde nede bagi, konstaterede han, da han var kommet over målstregen.

Og tog fejl. For der var kun 14 mand med blandt de forreste.

Tadej Pogacar vandt spurten i forfølgergruppen og jublede over sin holdkammerat Adam Yates, der vandt etapen. Foto: Stéphane Mahé/Ritzau Scanpix

Blandede følelser

Den meget stejle Côte de Pike blot ti km fra mål blev som ventet afgørende. Også her sad Lidl-Trek-danskeren med helt fremme. Det faktum bragte blandede følelser frem i ham.

- Den var hård, men det var også afgørende, at den var så smal, og der var tilskuere over det hele. Det var meget svært at overhale uden at skulle satse meget. Det gjorde, at når folk foran blev sat, blev man selv sat.

- Det var lidt irriterende. Men jeg kom med Pogacar og Vingegaard på toppen, og vi sidder fem eller seks mand. Det var jeg ret stolt over, forklarede han - og fandt så lidt malurt i bægeret.

- Det er rart at være der, men det er lidt irriterende, at jeg skal slå all-time-rekorder bare for at sidde der.

Selvom han ikke er helt tilfreds, kan man næppe være andet end imponeret over Mattias Skjelmoses Tour-debut. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

- Jeg er ikke overrasket over tempoet, men er bare lidt irriteret over, at man næsten synes, at de andre nærmest hyggesnakker, mens man selv kører all-out.

- Nja, hyggesnak er måske lige at presse den. Men det er da irriterende, at man skal køre all-out, når de ikke er på limit, sagde han, mens han konstaterede, at han på netop Côte de Pike havde kørt flere watt, end han nogensinde havde gjort i den tid, stigningen tog at forcere.

Hektisk debut

Han måtte også erkende, at hans første møde med Tour de France var hårdt.

- Det var hektisk, men ikke så slemt, som jeg havde frygtet. Det er nok også, fordi der var så mange stigninger. Det gør, at de store drenge ikke kan være med på samme måde, og det gør positionskampen mindre slem. Men det var stadig meget intenst.

Han frygter dog ikke, at intensiteten varer ved.

- Det bliver fint nok. Klassementet sætter sig efter den første uge, og så bliver det ikke så slemt.

