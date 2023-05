Irsk komet i vild præstation: Vinder 8. etape

Ben Healy er en af de største åbenbaringer i det professionelle cykelfelt i år.

Det satte den 22-årige irer en tyk streg under, da han lørdag vandt 8. etape af Giro d'Italia efter et imponerende soloridt.

Den unge EF-rytter var med i etapens store udbrud, og da der var 50 kilometer til mål, stak han af på det sidste stykke af den korte, men meget stejle stigning I Cappuccini.

Lynhurtigt opbyggede han et forspring på halvandet minut, og selv om forfølgerne havde fordel af at kunne samarbejde om at sætte tempoet, kunne de ikke hale ireren ind igen.

Dermed kunne Ben Healy strække armene i vejret i målbyen Fossombrone og fejre sin hidtil største triumf i karrieren.

Blandt favoritterne lagde Primoz Roglic (Jumbo-Visma) lørdag pres på de øvrige forhåndsfavoritter i løbet.

Da rytterne for anden gang på etapen kørte over I Cappuccini, satte sloveneren et dræbende tempo, som gav hans værste konkurrent Remco Evenepoel (Quick-Step) store problemer.

Belgieren blev sat af op ad den eksplosive stigning og var i problemer på den efterfølgende nedkørsel. Han slap dog med et tidstab på 14 sekunder til Roglic og Ineos-duoen Geraint Thomas og Tao Geoghegan Hart.

Norske Andreas Leknessund, der kører rundt i den lyserøde førertrøje, leverede et imponerende stykke forsvarsarbejde og holdt fast i den samlede føring.

Etapens vinder, Ben Healy, havde aldrig tidligere vundet et World Tour-cykelløb, men i løbet af foråret har han vist, at det blot var et spørgsmål om tid, før det ville lykkes.

Den klejne og lidt uortodokse rytter med langt hår under hjelmen har blandt andet hentet topplaceringer i de store løb Amstel Gold Race og Liège-Bastogne-Liège.

I førstnævnte sluttede han som nummer to efter Tadej Pogacar, der lavede en magtdemonstration, og i sidstnævnte sluttede han som nummer fire.

Allerede som 20-årig viste han, at der var potentiale i stængerne. Her snuppede han det irske mesterskab i linjeløb foran den garvede stjerne Nicolas Roche.

Sidste år blev Healy irsk mester i enkeltstart.