Iskold Vingegaard: - Han går ingen steder

Bliver Wout Van Aert i Touren?

Det var et spørgsmål, der pludselig blev meget aktuelt, efter Mattias Skjelmose (Lidl-Trek) før 10. etape fortalte TV 2, at han havde hørt rygter om, at belgieren ville rejse hjem i morgen, onsdag.

Et rygte, som Jumbo-Vismas-pressechef straks afviste, og nu gør Jonas Vingegaard det samme.

- Han går ingen steder. Han bliver her ved os, lød det iskoldt fra danskeren, da han blev spurgt til det på pressemødet efter etapen, der blev vundet af Pello Bilbao fra Bahrain-Victorious.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Ekstra Bladet har fået eksklusiv adgang til cykelholdet Uno-X. Kom med bag de lukkede døre og mød blandt andet rytterne Jonas Gregaard og Anthon Charmig og maskinen rundt om i forberedelserne til Tour de France 2023.

Se med eksklusivt på eb.dk/plus Ekstra Bladet har fået eksklusiv adgang til cykelholdet Uno-X. Kom med bag de lukkede døre og mød blandt andet rytterne Jonas Gregaard og Anthon Charmig og maskinen rundt om i forberedelserne til Tour de France 2023. Se med eksklusivt på eb.dk/plus

Forud for Touren meddelte storholdet ellers, at det er var et sandsynligt scenarie, fordi Van Aerts bedre halvdel er så langt fremme i sin graviditet med parrets andet barn.

Derfor kan han blive far, mens etapeløbet er i gang, og dermed kan Vingegaard potentielt miste en meget vigtig hjælper i jagten på at genvinde løbet.

Men for nu er der altså ikke noget om det, selvom Skjelmose lancerede rygterne tidligere på dagen.

Jonas Vingegaard og Tadej Pogacar endte i et udbrud tidligt på etapen, men det gik i vasken, og de kom ind i samme tid.

Danskeren fører dermed stadig Touren samlet med 17 sekunder ned til sloveneren.