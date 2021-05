Italiener triumferer med solosejr

Det er sjældent, at Alberto Bettiol vinder cykelløb, men når han gør, er det som regel på den helt store scene.

Torsdag tog den italienske EF-rytter sin blot tredje sejr i karrieren, da han kronede en lang dag i udbrud på 18. etape i Giro d'Italia med at køre alene i mål.

Bettiol, der i 2019 vandt Flandern Rundt, indhentede kort før mål Remi Cavagna (Quick-Step), der var stukket af fra udbruddet, og endte altså med en solosejr.

Efter et par hårde bjergetaper tog rytterne i toppen af klassementet sig en slapper i feltet, som kom i mål lidt over 20 minutter efter Bettiol. Der skete derfor ingen ændringer i det samlede tidsregnskab, som Egan Bernal fortsat fører komfortabelt.

Ineos-stjernen har 2 minutter og 21 sekunder ned til Damiano Caruso (Bahrain) på andenpladsen. Simon Yates (BikeExchange) er 3 minutter og 23 sekunder efter colombianeren som nummer tre. Derefter er der et hul på næsten tre minutter ned til Aleksandr Vlasov (Astana) på fjerdepladsen.

Der var, allerede inden startskuddet lød, lagt op til, at et udbrud ville få gode muligheder torsdag.

En lille håndfuld små stigninger på den afsluttende del af ruten fik formentlig feltets tilbageværende sprintere til opgive drømmen om en etapesejr. Samtidig var stigningerne ikke store nok til at lægge op til angreb i toppen af klassementet.

Det blev da også hurtigt tydeligt, at ingen i feltet var specielt bekymret over, at et 23 mand stort udbrud blev etableret og stak afsted.

Forspringet steg og steg, og udbryderne skulle efterhånden blot koncentrere sig om at se hinanden an frem mod finalen.

Den blev sat i gang på den første af de fire små stigninger, der prægede de sidste cirka 30 kilometer af etapen. Her forsøgte flere af lykkeridderne i front at komme væk alene.

Mest effektiv var Remi Cavagna. Quick-Step-rytteren trådte an og fik skabt et hul. Men på dagens sidste stigning - med cirka syv kilometer tilbage - var eventyret slut for Cavagna, som blev indhentet af Alberto Bettiol, der hurtigt efterlod franskmanden i støvet.

Så var vejen banet for en italiensk hjemmebanesejr, og den blev da også kørt i hus i sikker stil af Bettiol.

Fredag er der igen bjerge på menuen. Den 166 kilometer lange etape slutter på toppen af kategori 1-stigningen Alpe di Mera. Lørdag byder også på bjerge, inden Giroen afsluttes med en 30 kilometer lang enkeltstart til Milano søndag.