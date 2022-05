Italiensk klatrer revancherer trøjetab

Lørdag måtte Treks Juan Pedro López aflevere den lyserøde førertrøje i Giro d'Italia efter halvanden uge i spidsen af den italienske grand tour.

Allerede søndag tog holdkammeraten Giulio Ciccone dog en flot revanche på holdets vegne, da han tog en imponerende sejr foran det norditalienske hjemmepublikum.

Der skete ingen forskydninger i toppen af klassementet, hvor de stærkeste tog en rolig dag i et favoritfelt uden angreb fra favoritfolkene.

Richard Carapaz fører fortsat med Jai Hindley og João Almeida inden for et halvt minut efter sig.

Ingen kunne dog følge klatreren Ciccone, som havde diamanter i benene. Han tog en meriterende sejr i løbet, hvor han tidligere har vundet etaper to gange.

Den 27-årige vinder af Giroens bjergtrøje fra 2019 var klart stærkeste mand i et stort udbrud.

På den afsluttende stigning til Cogne satte han sine følgesvende eftertrykkeligt og var i mål halvandet minut før Santiago Buitrago, der blev nummer to, og otte minutter foran et roligt favoritfelt.

Ligesom lørdag var det først sent, det egentlige udbrud blev etableret via samling blandt en masse, der på skift havde forsøgt sig.

Det endte med at blive et kæmpe udbrud på små 30 mand, hvor der sad flere stærke navne - dog ikke reelle podiekandidater.

Derfor kunne feltet godt give de forreste rimelig snor.

Over de to første af de tre hårde stigninger skete en kontinuerlig udskilning blandt de forreste. Da den afsluttende stigning på mere end 20 kilometer op til målbyen Cogne tårnede sig op, sad seks mand tilbage i front.

Rui Costa, Martijn Tusveld, Antonio Pedrero, Hugh Carthy, Santiago Buitrago og Giulio Ciccone ramte stigningen sammen. Med næsten seks minutter ned til feltet med favoritter skulle vinderen findes blandt de seks.

Et ryk fra sidstnævnte fik smidt tre af. Kun Carthy og Buitrago kunne følge italieneren. Og kun til en begyndelse. For kort efter måtte først Buitrago slippe, og få kilometer senere satte Ciccone også Carthy af med endnu et slangehug.

Hverken de to eller andre kom i nærheden af Ciccone igen. Han var over alle bjerge, mens resterne af udbruddet måtte køre om de sekundære placeringer.