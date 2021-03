Italiensk løb bør i Alaphilippes øjne være et monument

Cykelsporten har fem monumenter, men der bør være et sjette.

Det mener verdensmester Julian Alaphilippe, som lørdag er blandt favoritterne til at vinde det ofte medrivende grusløb Strade Bianche i Italien.

- Det er et virkelig smukt løb, siger han forud for løbet ifølge cyclingnews.com.

- Det er måske ikke et monument, men det fortjener det at være.

Modsat Milano-Sanremo, Flandern Rundt, Paris-Roubaix, Liège-Bastogne-Liège og Lombardiet Rundt, cykelsportens fem monumenter, er Strade Bianche et relativt nyt løb.

Det var første gang at finde i cykelkalenderen i 2007 og fik først i 2017 status som World Tour-løb.

Alligevel er en sejr i det italienske endagsløb særdeles eftertragtet i cykelfeltet.

Sidste år blev løbet rykket fra marts til august på grund af coronapandemien. Belgieren Wout van Aert tog sejren og er også blandt forhåndsfavoritterne i år.

Det samme er cykelcross-kollegaen Mathieu van der Poel, og ifølge Alaphilippe er det de to, man skal holde mest øje med lørdag.

- Det er de to klare favoritter, det er der ingen tvivl om, siger franskmanden.

- Man har kunnet se van der Poels form i de seneste løb. Van Aert vandt sidste år og er virkelig stærk. Selv om det er hans første løb i år, kan han vinde det.

Julian Alaphilippe så ud til at skulle kæmpe med Wout Van Aert og Mathieu van der Poel om sejren i sidste års Flandern Rundt, men udgik efter et voldsomt styrt, som ses på billedet. Foto: Luc Claessen/Ritzau Scanpix

Det er første gang, at Alaphilippe, van Aert og van der Poel er med i samme løb siden sidste års Flandern Rundt.

Her så franskmanden ud til at skulle kæmpe med de to om sejren, men udgik efter et sammenstød med en motorcykel.

- Jeg er bare glad for at være til start lørdag, og jeg er meget motiveret. Vi skal køre klogt. Det er et virkelig hårdt løb, og det bliver benene, der afgør det, siger han.

Selv måtte Julian Alaphilippe nøjes med en 24.-plads sidste år. For to år siden vandt Quick-Step-rytteren med den offensive kørestil foran Jakob Fuglsang.

Astana-danskeren er også til start lørdag i det 184 kilometer lange løb, som starter og slutter i byen Siena.