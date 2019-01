Italiensk stortalent vågnet af koma

Efter mere end en måned i koma er det italienske stortalent Samuele Manfredi blevet vækket og er ikke længere i livsfare, meddeler hans hold, det franske Équipe Continentale Groupama FDJ.

Manfredi kolliderede under træning 10. december med en bil og pådrog sig ifølge avisen La Gazzetta dello Sport alvorlige hovedskader.

Ulykken skete seks kilometer fra Manfredis hjem i Loano på den italienske middelhavskyst, da føreren af en Fiat Panda overså sin vigepligt og kørte ud foran Manfredi. Ifølge Cycling Weekly var sammenstødet ’meget voldsomt’.

Nous avons une bonne nouvelle à vous annoncer. Plongé dans un coma artificiel depuis un grave accident le 10 décembre 2018, Samuele Manfredi s'est réveillé lundi. Ses jours ne sont plus en danger mais il entame un long processus de réhabilitation. — La Conti Groupama-FDJ (@groupamafdj_ct) 15. januar 2019

Tirsdag kunne Équipe Continentale Groupama-FDJ, som er talentudviklingshold for World Tour-holdet Groupama-FDJ, på Twitter meddele, at Manfredi har taget et afgørende skridt tilbage mod livet.

- Vi har gode nyheder at dele med jer. I går vågnede Samuele Manfredi af den kunstige koma, han blev lagt i efter sin ulykke 10. december, skriver holdet på Twitter.

- Han er ikke længere i livstruende forfatning og vil nu påbegynde en lang genoptræningsproces.

Samuele Manfredi vandt juniorernes Gent-Wevelgem i marts sidste år og blev nummer to i juniorernes Paris-Roubaix.

Se også: Husker du Stigs mareridt? Han er et mirakel

Se også: Lotto-rytter svæver mellem liv og død

Se også: Vågnet af koma: Hej verden! Jeg klarede det