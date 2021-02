Italiensk tempofænomen slår Mikkel Bjerg på enkeltstart

For anden dag i træk blev en dansker nummer tre i cykelløbet UAE Tour.

Mens det søndag var Michael Mørkøv, som blandede sig i toppen, så var det mandag Mikkel Bjerg, der blev treer på World Tour-løbets 2. etape.

Der var tale om en enkeltstart på 13 kilometer, og her var Filippo Ganna hurtigst af alle.

Den italienske temporytter fra Ineos gennemførte ruten på 13 minutter og 56 sekunder.

På andenpladsen kom schweizeren Stefan Bissegger, han var 14 sekunder langsommere. Mikkel Bjerg fra UAE-holdet endte med at være 21 sekunder efter Ganna.

Bjerg var dermed tre sekunder hurtigere end Tadej Pogacar, som blev henvist til fjerdepladsen.

Pogacars præstation var dog nok til, at han nu fører løbet samlet. Sloveneren har fem sekunder ned til Joao Almeida, der blev nummer seks på enkeltstarten.

Som samlet nier og tier er danskerne Michael Mørkøv og Mattias Skjelmose placeret. De er henholdsvis 47 og 48 sekunder efter Pogacar.

Enkeltstarten bød også på et bizart styrt kort før målstregen.

Trek-rytteren Antonio Tiberi styrtede og kurede ind over stregen, og det var ikke til at se, hvad der helt præcist gik galt, da cyklen nærmest kollapsede under ham.

Inden starten på mandagens etape trak Alpecin-Fenix sig fra UAE Tour, da en af holdets medarbejdere blev testet positiv for coronavirus.

Det betyder, at stjernen Mathieu van der Poel ikke længere er med i løbet.