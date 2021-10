Italiensk triumf i vanvittigt Paris-Roubaix

Den vådeste og mest dramatiske udgave af brostensklassikeren Paris-Roubaix blev søndag vundet af italieneren Sonny Colbrelli.

Længe lå landsmanden Gianni Moscon til at vinde en flot sejr efter at have været tidligt af sted og kørt fremragende alene, indtil først en punktering og kort efter et styrt førte til, at forfølgerne hentede ham.

Colbrelli på vej mod sejr. Foto: Anne-Christine Poujoulat/AFP/Ritzau Scanpix

Her sad Colbrelli sammen med forhåndsfavorit Mathieu van der Poel og overraskelsen Florian Vermeersch. De tre endte med at komme samlet ind på den berømte velodrome i Roubaix.

Her kørte Colbrelli spurten perfekt og tog karrierens største triumf. Den i øvrigt første italienske sejr i løbet siden Andrea Tafis triumf i 1999.

Og vi skal hilse og sige, at det var en sejr, der betød noget for Colbrelli, der efter at være kommet af cyklen rullede rundt inde på græsset, mens tårerne fik frit løb.

Mads Pedersen på brostenene søndag. Foto: Francois Lo Presti/AFP/Ritzau Scanpix

Som tilfældet var med VM-løbet for nylig endte det i et dansk antiklimaks, da Mads Pedersen måtte udgå efter et styrt, mens Kasper Asgreen efter problemer med sin cykel ikke formåede at kæmpe sig tilbage til fronten.

Søren Kragh Andersen blev med sin 23. plads bedst placerede dansker i det barske løb.

- Mine arme og mine hænder og mine ben var bare fuldstændig færdige. Men jeg synes egentlig, at jeg kørte et fint cykelløb. Jeg er glad for, at jeg kørte det her Paris-Roubaix. Det tror jeg aldrig at jeg glemmer, sagde han efterfølgende til TV 2 Sporten.

Løbet blev afviklet i et sandt kaos af vind og vejr, hvor smat og mudder satte sit præg på løjerne, hvilket billederne viser med al tydelighed.

Foto: Anne-Christine Poujoulat/AFP/Ritzau Scanpix

Foto: Anne-Christine Poujoulat/AFP/Ritzau Scanpix

Foto: Francois Lo Presti/AFP/Ritzau Scanpix