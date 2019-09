Jagter Tour-billet: Nu opruster Danmarks største hold

Riwal Readynez opruster forud for næste sæson, som kan blive afgørende for, om holdet kan stille til start, når Tour de France kommer til Danmark

Mens det nordiske islæt fortsat vil have høj prioritet for prokontinentalholdet Riwal Readynez, rykker i næste sæson formentlig fire-fem hollandske ryttere ind i truppen.

Steffen Kromann, som er direktør for cykelholdet, kan endnu ikke oplyse navnene på de nye ryttere, men det er yngre ryttere, der har bevist deres værd, forsikrer han. Nogle af dem har kørt eller kører nu på World Tour-niveau, fortæller Kromann.

- Vi vil andet end bare at stille til start i løb i Holland og Belgien. Vi skal ned og byde os til og køre med om sejrene, siger Steffen Kromann.

- Holdet bliver helt klart stærkere, og det får en større bredde. Vi tager ikke noget kæmpe spring opad på én gang, for det kræver store penge, og vi har ikke en rigmand i kulissen, som bare betaler, hvad det koster, siger Steffen Kromann.

Steffen Kromann på holdets træningslejr i Calpe i Spanien før sæsonstarten. Foto: Ernst van Norde.

Han har gennem de seneste måneder arbejdet intenst på at forme holdet til næste sæson. Der har været overvejelser om at opsluge hold, der lukker efter denne sæson, og der har været forhandlinger med nye potentielle sponsorer.

Alt peger nu i retning af, at eksisterende sponsorer lægger flere penge i cykelholdet, så det kan udvide truppen til de mindst 20 ryttere, som det er påkrævet i næste sæson.

- Jeg har lige nu 25-26 navne på min blok, men vi ender på 20. Målsætningen er, at vi skal være med i top 25 på verdensranglisten i næste sæson, siger Steffen Kromann.

Kun de to bedste hold på verdensranglisten næste år er sikret adgang til Tour de France 2021, som skydes i gang i København. Der til kommer muligheden for at få en invitation fra Tour-arrangør ASO. Kromann erkender, at det bliver overordentligt vanskeligt at nå en topplacering på verdensranglisten, hvorfor han også satser på i 2021 at gøre holdet særligt interessant set med franske øjne i håb om at blive inviteret til løbet af Tour-arrangør ASO.

Steffen Kromann hilser på Team Sunweb-rytteren Casper Pedersen på Coll de Rates i Spanien forud for denne sæson. Foto: Ernst van Norde.

- Vi arbejder med det, vi har, og fortsætter vores udvikling støt og roligt, og så skal vi gerne være klar til at tage det næste skridt opad i 2021.

- Vi holder liv i håbet om at deltage i Tour de France 2021. Kunne man til 2021 få nogle franske ryttere på holdet, så er et wild card måske ikke uden for rækkevidde, siger Kromann.

Riwal-Readynez er i øjeblikket Nordens største cykelhold. Den position bliver udfordret fra nytår, når det norske Uno X-mandskab også bliver et Pro Team. Dertil kommer Bjarne Riis’ Team Waoo, som efter alt at dømme også rykker op i de professionelle rækker.

Se også: Officielt: Dansk profil skifter til storhold

En æra er slut: Lars Bak indstiller karrieren

Transferspil i kulissen: Flere danskere foran stort skifte

Se også: Dansker foran stort skifte: - Jeg kører World Tour næste år