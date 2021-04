Jagtet af racister efter hård kørsel

Nacer Bouhanni er en mand, der deler vandene.

Den franske sprinter er kendt for sin kompromisløse stil og sine lidet diplomatiske evner, når bølgerne går højt i feltet.

For en uges tid siden i det franske endagsløb Cholet-Pays de la Loirevar den gal igen, da Bouhanni i spurten afveg fra sin linje og fik trykket Jake Stewart (FDJ) op mod banden.

Stewart brækkede hånden under episoden, og Bouhanni blev efterfølgende diskvalificeret, og han undskyldte sin kørsel.

Alligevel måtte han mandag sige stop, da han i mellemtiden har fået så mange grænseoverskridende beskeder, at han nu vil gå til myndighederne med det. Det oplyser han i en story på sin Instagram-profil.

'God dag til alle jer spasmagere, der i en uge har moret sig med at skrive personligt til mig eller ved at skrive kommentarer til cykling-sites, at jeg vende hjem til Afrika, at jeg er kriminel, at jeg er nordafrikansk, at jeg skal spærres inde, og som konstant sender mig grise-billeder.'

'I skal vide, at jeg er født i Frankrig, og at jeg vil anmelde det her. For jeg har udholdt det længe og jeg har tiet om det. Men denne gang finder jeg mig ikke i det længere,' skriver Bouhanni.

Og så har han vedhæftet et par screenshots for at bevise sin pointe - her et par stykker:

Den tidligere franske mester var i aktion igen søndag i det lille franske løb La Roue Tourangelle. Her tabte han sprinten til den nuværende franske mester og tidligere holdkammerat, Arnaud Demare (FDJ).

Kasper Asgreen vinder Flandern Rundt

Asgreen efter Flandern-triumf: Stolede på min sprint

- Bliver ikke smukkere eller større

Asgreens rival bøjer sig i støvet

Nyt dansk topresultat