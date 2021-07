Jakob Fuglsang forlader Tour de France

PARIS (Ekstra Bladet): Når Tour-feltet ankommer til Paris søndag aften, bliver det kun med ni danskere i feltet.

Jakob Fuglsang stiller nemlig ikke til start på 21. etape. Det oplyser hans hold, Astana-Premiertech, der begrunder det med, at danskeren ikke har det godt.

'Jakob Fuglsang starter ikke dagens etape, efter at han vågnede op og havde det skidt efter gårsdagens enkeltstart.'

'Med tanke på Tokyo, er det blevet besluttet at vægte, at han skal komme sig.'

'Tak, Jakob, for det store arbejde de seneste tre uger,' skriver holdet på Twitter.

Jakob Fuglsang har gennem hele Tour de France kørt med henblik på at kunne tage til OL i Tokyo i god form.

Det projekt har han undervejs selv sået tvivl ved, da han ikke føler, at han kan yde sit maksimale. Selv mistænker han, at det er hans covid-vaccine, der påvirker hans ydeevne.

Jakob Fuglsang kom til dette Tour de France uden et mål om at køre efter det samlede klassement, der ellers plejer at være hans mål.

I stedet skulle den 36-årige dansker jagte etapesejre, men det mål er ingenlunde blevet nået. Således er en 21.-plads hans bedste resultat i år.

Jakob fuglsang rejser efter planen til Tokyo fra Paris sent i aften.