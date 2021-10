Jakob Fuglsang skifter til israelsk hold

Efter ni år på Astana-mandskabet skifter cykelrytteren Jakob Fuglsang fra næste år til Israel Start-Up Nation.

Det oplyser det israelske hold på sin hjemmeside. 36-årige Fuglsang har underskrevet en aftale på tre år og vil være 39 år, når kontrakten udløber.

Allerede i august skrev Ekstra Bladet, at den danske rytter formentlig var færdig på Astana, og at Israel Start-Up Nation kunne blive Fuglsangs kommende arbejdsgiver.

Jakob Fuglsang skal fra næste sæson køre på hold med Chris Froome (gul trøje). Arkivfoto: Peter Dejong/Ritzau Scanpix

Med skiftet skal Fuglsang køre sammen med den britiske stjerne Chris Froome samt landsmanden Mads Würtz Schmidt.

Desuden har holdet dansk islæt i skikkelse af sportsdirektør Nicki Sørensen.

I samme forbindelse præsenterede holdet canadieren Hugo Houle som ny rytter.

- Vi leder hele tiden efter måder at styrke vores hold på, og det føler vi, at vi har opnået med disse to ryttere, indleder Israel Start-Up Nation-direktør Kjell Carlström.

- I nogle år har Fuglsang været oppe blandt de bedste klassementryttere i verden, og det er han stadig. At tilføje endnu en klassementrytter til vores hold forbedrer helt sikkert vores chancer for at gode resultater, særligt i de ugelange etapeløb.

Fuglsang bliver holdkammerat med tidligere Tour-vinder Chris Froome. Foto: Daniel Cole/Ritzau Scanpix

Fuglsang mener, at tiden var inde til at prøve noget nyt efter ni år hos Astana.

- Jeg tror, at det er et godt tidspunkt for mig at prøve noget nyt, og jeg tror på, at Israel Start-Up Nation og jeg kan have meget gavn af hinanden. Jeg tror, at jeg kan udnytte min erfaring til at hjælpe holdet med at nå nogle af dets fremtidige mål.

- Jeg er overbevist om, at jeg stadig har nogle store sejre tilbage i mig, og selvfølgelig vil Tour de France-starten i Danmark næste år være et stort mål, siger Fuglsang til holdets hjemmeside.