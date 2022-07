Jakob Fuglsang udgår af Touren

Jakob Fuglsang kommer ikke til at stille til start på tirsdagens Tour de France-etape.

Det bekræfter danskerens agent Moreno Nicoletti over for Ekstra Bladet.

Danskeren styrtede søndag, og i den forbindelse brækkede han et ribben. Mandagens hviledag skulle derfor bruges på at finde ud af, om han kunne køre uden for mange smerter.

Han har dog indset, at han ikke er i stand til at køre de resterende seks etaper af Touren.

- Selvfølgelig er jeg skuffet. Jeg har prøvet at køre med et brækket ribben før og prøvet at kæmpe mig vej til slut. Men i dette tilfælde ved jeg, jeg ikke kan vinde noget ved at hænge på, så det er bedre at trække stikket, tage hjem og komme mig.

- Jeg ved, det er for smertefuldt at fortsætte, så det er min eneste mulighed. Jeg håber, at holdet kan fortsætte det gode arbejde. Der er nogle hårde etaper i vente, men de vil blive ved med at kæmpe til det sidste og forhåbentlig tage endnu en etapesejr, siger Jakob Fuglsang i holdets pressemeddelelse.

Fire danskere ude

Det var også en forslået Fuglsang, der haltede fra røntgenvognen i søndagens målby Carcassonne. Udover ribbenet havde han også slået sin albue og sit knæ.

Styrtet skete ifølge Jakob Fuglsang selv, da hollandske Martijn Tusveld (DSM) rejste sig op på cyklen og tabte kæden. Han forårsagede dermed styrtet, hvor både Wout van Aert, Steven Kruijswijk og Jakob Fuglsang røg i asfalten.

Tusveld kom senere under etapen hen til Jakob Fuglsang og undskyldte hændelsen.

Med 37-årige Fuglsangs exit er vi nu oppe på fire danskere, der er udgået af dette års Tour de France.

Kasper Asgreen sagde stop op til 9. etape på grund af smerter i knæet, Magnus Cort testede forud for søndagens etape positiv for coronavirus, og samme dag nåede Michael Mørkøv ikke i mål inden for tidsgrænsen.

