Jakob Fuglsang vraget til Tour de France

Der bliver ingen Tour de France til Jakob Fuglsang i år.

Israel-Premier Tech har fredag udtaget sine otte ryttere til det prestigefyldte etapeløb, og den 38-årige dansker er ikke mellem dem.

Faktisk nævner holdet ikke Fuglsang i forbindelse med sin udtagelse af otte ryttere, hvor heller ikke den tidligere Tour-vinder Chris Froome er imellem.

Michael Woods og Dylan Teuns er holdets trumfkort i bjergene, mens Simon Clarke og Hugo Houle har til opgave at hente etapesejre - som begge lykkedes med sidste år.

- Vi har udtaget et stærkt hold, der er klar til at køre aggressivt og med hovedmålet om at jagte etapesejre, siger sportsdirektør Rik Verbrugghe til holdets hjemmeside.

38-årige Fuglsang har 11 gange tidligere siden 2010 stillet til start i Tour de France. Han sluttede samlet som nummer syv i 2013.

Fire ud af de seneste fem gange er han udgået. Senest i 2018 var Fuglsang med hele vejen til Paris.

Ekstra Bladet forsøger at få en kommentar fra Jakob Fuglsang.

Fuglsang blev tidligere på året samt af en testikelinflammation, der holdt ham uge i flere uger. Blandt andet derfor var det planen at køre Tour de France i stedet for som oprindeligt planlagt Giro d'Italia.

- Jeg går ud fra, at jeg kan nå at komme i hæderlig form, inden den starter, sagde Fuglsang i et interview med TV 2 Sport i slutningen af april.

