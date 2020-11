Jan Bech står bag nyt cykelhold med Brian Holm og Mads P.

Efter nogle magre år i dansk cykling med bekymrende få kontinentalhold på den hjemlige scene buldrer en nyt hold fra nytår ind i billedet med stærke folk i ejerkredsen.

Tidligere verdensmester Mads Pedersen, teammanager Henrik Egholm, World Tour-sportsdirektør Brian Holm og Brøndby-ejer Jan Bech Andersen er de fire entusiaster, der ejer og har skudt penge i holdet.

Navnet på det nye kontinentalhold bliver ‘Restaurant Suri Carl Ras’ og får hjemsted i Holbæk. Moderklubben er Holbæk Cykelsport, som gennem tiden har fostret topryttere som Mads Pedersen, Michael Rasmussen og den nybagte World Tour-rytter Jakob Egholm.

- Vi vil udvikle talenter, og vi vil være gode til det. Det er det perspektiv og den mission, vi har. Vi vil lykkes med at sende gode danske talenter videre til World Touren, siger teammanager Henrik Egholm, som er far til Jakob, der fra nytår bliver holdkammerat med Mads Pedersen på storholdet Trek-Segafredo.

- Man kan glæde sig over et stadig større antal danske ryttere på World Tour, men talentudviklingen i Danmark er under pres.

- Det begyndte at halte i 2018 for så kun at blive værre i 2019 og endnu værre i 2020, hvor der kun har været to kontinentalhold i Danmark. Det er ikke nok, siger Henrik Egholm.

Det nye hold med Brian Holm i midten. Foto: Pressefoto

Egholm, Pedersen og Holm er dybt forankrede i cykelsporten, så det navn i ejerkredsen, der springer mest i øjnene, er Jan Bech Andersens. Han har været engageret i Virtu Cycling Group med Bjarne Riis og Lars Seier Christensen, som aktuelt er ude af cykelsporten.

Jan Bech Andersen har imidlertid siden i sommer været optaget af projektet i Holbæk og har altså nu på ny investeret penge og energi i sporten. Han meddeler Ekstra Bladet pr. sms, at han ikke har tid til interview i disse dage, hvorfor Egholm fører ordet.

- Jans engagement kom sig af en løs samtale i sensommeren. Stemningen var god, og maden var god, og nu står vi her, siger Henrik Egholm.

- Det er rart at have nogen med, der har stor erhvervserfaring og et stort erhvervsnetværk. Det er selvfølgelig interessant, for uden penge er der ikke noget projekt, siger Egholm, som ikke ønsker at gå i detaljer om økonomien bag holdet.

Ejerne skuer langt frem i tiden, men ikke med højtravende ambitioner om at klatre op i hierarkiet og selv blive et World Tour-hold så hurtigt som muligt. Det gælder om, understreger Henrik Egholm, at skabe en solid, langtidsholdbar base for de unge talenter.

- Der har været kontinentalhold, der pludselig dukker op og så lukker efter få år. Vi vil skabe kontinuitet, og vi tror i al beskedenhed, at vi kan gøre det godt, siger Egholm.

Restaurant Suri Carl Ras-holdet er en opgradering af det Holbæk-baserede cykelhold Team Eiland Electric Carl Ras. Holdet drives gennem selskabet G.S. Holbaek, som altså ejes af Holm, Egholm, Pedersen og Bech Andersen.

Sportsligt tegnes holdet af ledende sportsdirektør Nicolaj Bo Larsen, som er tidligere professionel. Hans søn Mathias Larsen og Rasmus Lund Pedersen, som i år vandt VM-guld på bane som en del af 4000 meter-holdet, er blandt rytterne på det nye kontinentalhold.

