Jan Ullrich dømt: Tog halsgreb på prostitueret

Der er langt at falde, når man i sin aktive cykelkarriere har været hurtigst på de højeste bjerge i Tour de France.

Men for Jan Ullrich ser faldet ikke ud til at have nogen ende.

Retten i Frankfurt har netop afsagt dom over den tidligere Tour-vinder, der har været anklaget for overfald og vold mod en prostitueret.

Resultatet er, at han skal betale en bøde på 7200 euro, altså 53.000 danske kroner. Det skriver Bild.

Ullrich har fået sin dom for episoden med den prostituerede. Foto: Ritzau Scanpix

Dopingdømte Ullrich kæmpede med om mange Tour de France-sejre. Foto: Photosport Int/REX

- Den 45-årige tiltalte er anklaget for et fysisk overfald og for at have såret en 31-årig prostitueret, der er født i Congo, om morgenen 10. august 2018 i et værelse på et luksuriøst hotel i Frankfurt, lyder det i rettens pressemeddelelse.

- Først fornærmede han den forurettede og bad om at få forskuddet på 600 euro (4500 kroner, red.) tilbage for de forudbetalte ydelser tilbage.

- Da offeret nåede hen i hjørnet, greb den tiltalte hende om halsen med den ene hånd og skubbede hende op mod en væg. Derefter klemte han hende med begge hænder og slog hende med en knytnæve på armen.

Ullrich var påvirket af både alkohol og stoffer på dette tidspunkt.

Sagen blev først efterforsket som et drabsforsøg, men det fandt man ikke bevis for, da 'kvælningsintensiteten konsekvent var så svag, den forurettedes liv ikke var truet'.

Da den tyske cykelstjerne blev taget med på politistationen på Mallorca, var han ikke meget for at vise sit ansigt. Foto: EFE/ Lliteres/Ritzau Scanpix

Jan Ullrichs problemer kom frem i lys lue, da han på Mallorca forlod sit eget domicil for at begive sig ind til naboen og truede hans gæster.

Ullrich har ifølge Bild undskyldt over for den prostituerede kvinde og betalt sin bøde.

Den dopingdømte tysker vandt Tour de France i 1997 og stoppede karriere i 2007.

