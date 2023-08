Vejen til VM-bronzemedaljen var hård for Cecilie Uttrup Ludwig

Hun kalder løbet det hårdeste, hun nogensinde har kørt.

Og der var da heller ikke en dråbe tilbage i Cecilie Uttrup Ludwigs benzintank, da hun søndag eftermiddag blev snydt på målstregen af hollandske Demi Vollering og måtte 'nøjes' med en bronzemedalje ved VM i Skotland.

- Det er noget pis at blive overhalet til sidst, men jeg er stadig stolt over mit cykelløb, for jeg kørte med alt, hvad jeg havde, og sådan skal det være, sagde hun efter løbet til TV 2 Sport.

Og tvivler man på det udsagn, så hør bare, hvordan Ludwigs krop reagerede under den enorme energiudladning.

- Jeg brækkede mig faktisk ret mange gange. Det var et virkelig, virkelig hårdt cykelløb.

Foto: MAJA SMIEJKOWSKA/Ritzau Scanpix

Vild finale

Der var bare 35 kilometer tilbage af ruten, da en afgørende udskilning fandt sted.

En favoritgruppe på syv ryttere kom fri fra feltet.

Danskeren var med, og da finalen nærmede sig, skiftedes favoritterne til at angribe hinanden.

Belgiske Lotte Kopecky blev verdensmester efter en flot præstation, og Ludwig kan juble over sin første VM-medalje i karrieren, og den første danske af slagsen, siden Amalie Dideriksen vandt bronze i 2017.

