- Jeg er, hvor jeg vil være

For tre år siden trådte en spinkel og lidt sky dansker frem på scenen i Irun i Baskerlandet.

Rollen var klar. Jonas Vingegaard skulle hjælpe Jumbo Visma-kaptajnen Primoz Roglic til sejr i grand tour-løbet Vuelta a España.

Roglic endte også øverst på podiet tre uger senere, mens den uprøvede og lettere urutinerede Jonas Vingegaard sluttede løbet som nummer 46.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Foto: Pau Barrena/Ritzau Scanpix

Meget er sket på de tre år, der er gået, siden Jonas Vingegaard fik sin grand tour-debut. Nu er der tale om en dobbelt Tour de France-vinder, der i går trådte frem på scenen i Barcelona, hvor løbet skydes i gang.

Og han er i den grad klar til at kæmpe med om den samlede sejr.

- Jeg er her for at vinde Vueltaen, siger han til løbets officielle hjemmeside.

- Jeg har haft en god forberedelse. Selvfølgelig ikke den ideelle, for så kører man ikke Tour de France. Men jeg er glad for at være her, jeg er i god form, og jeg er, hvor jeg gerne vil være.

Det er klokken 19 lørdag aften, at Vuelta a España går i gang. 1. etape byder på holdtidskørsel, hvor Jumbo-Visma og Ineos regner for de store favoritter.

