LIBOURNE (Ekstra Bladet): Fuldstændig afslappet spankulerede Jonas Vingegaard lørdag aften ind i Tour de Frances pressecenter - en beskeden idrætshal i vinbyen Libourne.

Uanfægtet satte han sig til rette i stolen foran alle kameraerne og spiste en gang medbragt pasta.

- Jeg er altså klar, sagde han, da en af Tourens pressemedarbejdere forsigtigt nærmede sig ham.

Der var ingen stress eller anspændthed at spore hos den 24-årige dansker, selvom han kort forinden havde leveret en enkeltstart i verdensklasse og cementeret sin andenplads i det samlede klassement.

Han er med på, at hans præstation har skabt ham et navn på den globale scene. Men også, at han hjemme i Danmark nu er en berømthed.

- Altså, jeg er bare glad for at være blevet toer i Touren. Der er nok meget mere opmærksomhed nu, men det er også en del af gamet.

- Lige nu tage r jeg det bare stille og roligt. Jeg er ikke anderledes, end jeg var før. Jeg er stadig bare den samme Jonas, sagde han på Ekstra Bladets spørgsmål.

Artiklen fortsætter under videoen ...

At han netop havde kørt det næstbedste danske resultat nogensinde hjem i verdens hårdeste cykelløb havde han svært ved at tro.

Og hvis nogen havde forudsagt det for en måned siden, havde han nok slået en latter op.

.- Jeg ville nok have sagt, at de var skøre. Jeg havde aldrig forventet at blive nummer to i mit første Tour de France

- Uheldigvis mistede vi Primoz (Roglic, red.), og det gav mig en chance. Jeg synes, at det er helt utroligt, og jeg kan stadig ikke rigtig tro på det, svarede Jonas Vingegaard.

Han kan nu se frem til en paradeetape til Champs-Élysées, inden han søndag aften kan blive hyldet på podiet samme sted.

Ekspertens råd: Den helt oplagte mulighed